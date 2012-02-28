القيادة تهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا؛ أجمل التهاني، وأطيب التمنيات، سائلين الله العلي القدير أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، قال فيها: "يسرني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالتكم، أن أعرب لكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات، داعياً المولى العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والعافية، وأن لا يُريكم أي سوء، إنه سميع مجيب".

