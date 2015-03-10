رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطة
يتعين عليه ترك منصبه في 2024
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-10
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
09:56 PM
رغم التعارض الدستوري.. الحزب الحاكم يمهد لبقاء "بوتين" في السلطة
أعلن حزب روسيا المتحدة الحاكم عن دعمه تعديلاً دستورياً يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى رغم تقييد القانون حالياً لمثل هذه الخطوة، بحسب ما أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء).
وبموجب الدستور يتعين على "بوتين" ترك منصبه في 2024، عندما تنتهي فترة ولايته الرئاسية الرابعة، لكن مشرعاً من حزب روسيا المتحدة اقترح اليوم تعديل الدستور على نحو يبدأ إحصاء فترات ولاية "بوتين" من الصفر، وفقاً لـ"رويترز".
وذكر عضو البرلمان والمسؤول البارز بحزب روسيا المتحدة سيرجي نيفيروف، أن الحزب سيؤيد هذا المقترح ويمكن مناقشته في البرلمان في وقت لاحق اليوم.