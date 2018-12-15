النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السحاري" للمستوى السادس بـ"التعليم" بعد نيْله للماجستير

هنّأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم، علي محمد السحاري بتحسين مستواه الوظيفي، وترقيته من المستوى الخامس إلى المستوى السادس، بعد نيْله درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

من جانبه، تَقدّم جميع منسوبي التعليم بمحافظتَي القنفذة والليث، وعدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحبين من جميع مناطق ومحافظات المملكة بأحرّ التهاني وصادق العبارات القلبية لزميلهم السحاري، بمناسبة حصوله على المستوى السادس في سلم الوظائف التعليمية ضمن قرار تحسين وزارة التعليم لنحو 168 معلمًا ومعلمة لهذا المستوى من الموفدين والمبتعثين، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

بدوره عبّر السحاري عن فرحته بحصوله على المستوى المستحق لهذا المنجز العلمي، وبعد نيله لهذه الدرجة العلمية‏، سائلًا الله عز وجل التوفيق والعون والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء، ويجعلها عونًا له في طاعة الله سبحانه وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وزارة التعليم الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"السحاري" للمستوى السادس بـ"التعليم" بعد نيْله للماجستير
سبق

هنّأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم، علي محمد السحاري بتحسين مستواه الوظيفي، وترقيته من المستوى الخامس إلى المستوى السادس، بعد نيْله درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

من جانبه، تَقدّم جميع منسوبي التعليم بمحافظتَي القنفذة والليث، وعدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحبين من جميع مناطق ومحافظات المملكة بأحرّ التهاني وصادق العبارات القلبية لزميلهم السحاري، بمناسبة حصوله على المستوى السادس في سلم الوظائف التعليمية ضمن قرار تحسين وزارة التعليم لنحو 168 معلمًا ومعلمة لهذا المستوى من الموفدين والمبتعثين، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

بدوره عبّر السحاري عن فرحته بحصوله على المستوى المستحق لهذا المنجز العلمي، وبعد نيله لهذه الدرجة العلمية‏، سائلًا الله عز وجل التوفيق والعون والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء، ويجعلها عونًا له في طاعة الله سبحانه وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
12:44 PM

"السحاري" للمستوى السادس بـ"التعليم" بعد نيْله للماجستير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
1,565

هنّأت الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بوزارة التعليم، علي محمد السحاري بتحسين مستواه الوظيفي، وترقيته من المستوى الخامس إلى المستوى السادس، بعد نيْله درجة الماجستير من الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

من جانبه، تَقدّم جميع منسوبي التعليم بمحافظتَي القنفذة والليث، وعدد كبير من الزملاء والأصدقاء والمحبين من جميع مناطق ومحافظات المملكة بأحرّ التهاني وصادق العبارات القلبية لزميلهم السحاري، بمناسبة حصوله على المستوى السادس في سلم الوظائف التعليمية ضمن قرار تحسين وزارة التعليم لنحو 168 معلمًا ومعلمة لهذا المستوى من الموفدين والمبتعثين، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.

بدوره عبّر السحاري عن فرحته بحصوله على المستوى المستحق لهذا المنجز العلمي، وبعد نيله لهذه الدرجة العلمية‏، سائلًا الله عز وجل التوفيق والعون والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء، ويجعلها عونًا له في طاعة الله سبحانه وخدمة دينه ومليكه ووطنه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة