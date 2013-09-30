٢٠ شاعرًا يحيون مهرجان "قوافي المجد" احتفاء باليوم الوطني في "أدبي الشرقية"



أقام نادي المنطقة الشرقية الأدبي مساء اول من أمس، أمسية شعرية وطنية مفتوحة باستخدام تقنية التواصل عن بعد بمناسبة اليوم الوطني ٩٠.



أحيا الأمسية نخبة من الشعراء من مختلف مدن ومناطق المملكة معبرين عن فخرهم واعتزازهم ومدبجين مشاعرهم الوطنية الراسخة تجاه الوطن الغالي في أجمل القوافي وأبهى المعاني، وشاركهم عدد من الشعراء العرب من فلسطين وسوريا ولبنان.



بدأت الأمسية بكلمة افتتاحية رحب فيها رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي الأديب والناقد محمد بن عبدالله بودي بالمشاركين والحضور، وثمن مشاركات الشعراء في هذه الحدث الوطني التاريخي الكبير .



وألقى "بودي" الضوء على جهود النادي في الاحتفاء بالوطن في عامه التسعين، كما هنأ شعراء المنطقة الشرقية الذين أحرزوا مراكز متقدمة في مسابقات الشعر الوطنية، وعبر عن فخر النادي بإنجازات أبنائه الشعراء.



شهدت الأمسية التي أدارها الشاعر متعب الغامدي تفاعلاً جميلاً بين الشعراء والشاعرات والحضور والمشاركين، الذين زاد عددهم على ٢٠ شاعراً أبدعوا في التغني بالوطن الأغلى الذي ينعم بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث انعكست على قصائد الشعراء بفيض وجداني أدبي راقٍ تألقت في ظلاله قوافي المجد والرفعة للوطن.



وكان من نجوم أمسية "قوافي المجد" الوطنية الشعراء: صالح العوض وصالح العمري ومصطفى أبوالرز وظافر السيف وعبدالصمد زنوم وياسر آل غريب وأديم الأنصاري وصالح الرفيعي وراضي الدوسري وسامي القاسم وعبدالله العنزي وزاهد القرشي وعيادة خليل وعبدالناصر صوافطه ومحمد مدخلي وفهد بن جابر وحمود الجويرة وإبراهيم الجعفري وهيثم عبدالله وأسعد العمران.



وفي ختام الأمسية شكر رئيس النادي الشعراء وثمّن مشاركاتهم ، داعياً الحضور إلى متابعة حسابات نادي المنطقة الشرقية الأدبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة جديد أنشطة النادي.