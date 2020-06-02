الأمم المتحدة ترحب باتفاق الفرقاء الليبيين على استئناف مباحثات الهدنة

دعت إلى إتاحة الفرصة لوقف نهائي لإطلاق النار

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس، وأوردته" فرنس 24" اليوم (الثلاثاء)، أن حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي سيستأنفان مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة في فبراير (شباط) الماضي.

وأعربت عن أملها بأن تستجيب جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال.

ودعت البعثة إلى جعل استئناف المحادثات بداية للتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.