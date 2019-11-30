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فيديو مرعب.. كيف وصلت المرأة بسيارتها إلى هنا؟

في أسوأ طريقة لتركن مركبتها

في أسوأ طريقة لتركن سيارتها، كادت قلّة الخبرة والارتباك أن يقودا امرأة تايلاندية إلى حتفها، عبر سقوطها بتويوتا رباعية الدفع من الطابق الرابع في أحد الجراجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الساعة 8.32 صباح الخميس الماضي، حين أرادت امرأة تايلاندية وضع سيارتها في جراج متعدد الطوابق، بجوار مقر عملها بوزارة الصحة في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.

وأظهر شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالطابق الرابع في الجراج، أن المرأة انتظرت أمام صف السيارات المتوقّفة، ثم استدارت بالسيارة وعادت إلى الخلف في الصف، ولكن بعدها تقدمت إلى الأمام قليلًا، وكان عليها أن تعود إلى الخلف مرة أخرى، وهنا ارتكبت المرأة الخطأ القاتل؛ إذ ضغطت دواسة السرعة وهي تعود إلى الوراء؛ ما جعلها تصطدم بالحاجز الخرساني وتحطمه، ثم تقفز سيارتها وتتجاوز جدار الجراج، ويتدلّى الجزء الخلفي وعجلتا السيارة في الهواء.

وحسب الشريط: فإن العناية الإلهية قد أنقذت المرأة من موت محقق إذا سقطت بسيارتها من ارتفاع أكثر من 12 مترًا.

وتقول الصحيفة: إن العاملين بالجراج أسرعوا إلى إنقاذ المرأة واستطاعوا إخراجها من السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المرأة، أنها اشترت السيارة حديثًا، وأنها غير معتادة على قيادة السيارة الأوتوماتيك، وحين رأت السيارة تعود إلى الخلف، ارتبكت وبدلًا من أيقافها ضغطت على دوّاسة السرعة؛ ما تسبب بالحادث.

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فيديو مرعب.. كيف وصلت المرأة بسيارتها إلى هنا؟
سبق

في أسوأ طريقة لتركن سيارتها، كادت قلّة الخبرة والارتباك أن يقودا امرأة تايلاندية إلى حتفها، عبر سقوطها بتويوتا رباعية الدفع من الطابق الرابع في أحد الجراجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الساعة 8.32 صباح الخميس الماضي، حين أرادت امرأة تايلاندية وضع سيارتها في جراج متعدد الطوابق، بجوار مقر عملها بوزارة الصحة في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.

وأظهر شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالطابق الرابع في الجراج، أن المرأة انتظرت أمام صف السيارات المتوقّفة، ثم استدارت بالسيارة وعادت إلى الخلف في الصف، ولكن بعدها تقدمت إلى الأمام قليلًا، وكان عليها أن تعود إلى الخلف مرة أخرى، وهنا ارتكبت المرأة الخطأ القاتل؛ إذ ضغطت دواسة السرعة وهي تعود إلى الوراء؛ ما جعلها تصطدم بالحاجز الخرساني وتحطمه، ثم تقفز سيارتها وتتجاوز جدار الجراج، ويتدلّى الجزء الخلفي وعجلتا السيارة في الهواء.

وحسب الشريط: فإن العناية الإلهية قد أنقذت المرأة من موت محقق إذا سقطت بسيارتها من ارتفاع أكثر من 12 مترًا.

وتقول الصحيفة: إن العاملين بالجراج أسرعوا إلى إنقاذ المرأة واستطاعوا إخراجها من السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المرأة، أنها اشترت السيارة حديثًا، وأنها غير معتادة على قيادة السيارة الأوتوماتيك، وحين رأت السيارة تعود إلى الخلف، ارتبكت وبدلًا من أيقافها ضغطت على دوّاسة السرعة؛ ما تسبب بالحادث.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:32 AM

فيديو مرعب.. كيف وصلت المرأة بسيارتها إلى هنا؟

في أسوأ طريقة لتركن مركبتها

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
12,988

في أسوأ طريقة لتركن سيارتها، كادت قلّة الخبرة والارتباك أن يقودا امرأة تايلاندية إلى حتفها، عبر سقوطها بتويوتا رباعية الدفع من الطابق الرابع في أحد الجراجات.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث الساعة 8.32 صباح الخميس الماضي، حين أرادت امرأة تايلاندية وضع سيارتها في جراج متعدد الطوابق، بجوار مقر عملها بوزارة الصحة في مدينة نونثابوري وسط تايلاند.

وأظهر شريط الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بالطابق الرابع في الجراج، أن المرأة انتظرت أمام صف السيارات المتوقّفة، ثم استدارت بالسيارة وعادت إلى الخلف في الصف، ولكن بعدها تقدمت إلى الأمام قليلًا، وكان عليها أن تعود إلى الخلف مرة أخرى، وهنا ارتكبت المرأة الخطأ القاتل؛ إذ ضغطت دواسة السرعة وهي تعود إلى الوراء؛ ما جعلها تصطدم بالحاجز الخرساني وتحطمه، ثم تقفز سيارتها وتتجاوز جدار الجراج، ويتدلّى الجزء الخلفي وعجلتا السيارة في الهواء.

وحسب الشريط: فإن العناية الإلهية قد أنقذت المرأة من موت محقق إذا سقطت بسيارتها من ارتفاع أكثر من 12 مترًا.

وتقول الصحيفة: إن العاملين بالجراج أسرعوا إلى إنقاذ المرأة واستطاعوا إخراجها من السيارة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المرأة، أنها اشترت السيارة حديثًا، وأنها غير معتادة على قيادة السيارة الأوتوماتيك، وحين رأت السيارة تعود إلى الخلف، ارتبكت وبدلًا من أيقافها ضغطت على دوّاسة السرعة؛ ما تسبب بالحادث.

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