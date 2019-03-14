النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيروس كورونا يعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة 15 يومًا

كإجراء احترازي بعد تشاور جهات عدة

أعلن محمد عماري، وزير التعليم الليبي المكلف، مساء أمس تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيرَيْ الصحة والتعليم، واعتباره إجراءًا احترازيًّا ووقائيًّا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الحكومة.

كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأُسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من الوجود في أماكن التجمعات العامة.

فيروس كورونا الجديد ليبيا تعليق الدراسة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فيروس كورونا يعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة 15 يومًا
سبق

أعلن محمد عماري، وزير التعليم الليبي المكلف، مساء أمس تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيرَيْ الصحة والتعليم، واعتباره إجراءًا احترازيًّا ووقائيًّا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الحكومة.

كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأُسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من الوجود في أماكن التجمعات العامة.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
12:40 AM

فيروس كورونا يعلِّق الدراسة في ليبيا لمدة 15 يومًا

كإجراء احترازي بعد تشاور جهات عدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
0
93

أعلن محمد عماري، وزير التعليم الليبي المكلف، مساء أمس تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية كافة بجميع مراحلها، الذي جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيرَيْ الصحة والتعليم، واعتباره إجراءًا احترازيًّا ووقائيًّا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تقوم بها الحكومة.

كما طمأن الوزير خلال تصريحه لمكتب التواصل والإعلام بالوزارة الأُسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تُسجَّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا، ودعا أولياء الأمور والمعلمين والموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، والتقليل من الوجود في أماكن التجمعات العامة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,223
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,501
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,422
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة