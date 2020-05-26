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استطلاع لسكاي سكانر.. 35 % من البريطانيين مستعدون للسفر فور رفع القيود

مع تجنب المخاطر واتخاذ الاحتياطات .. وشمل 2274 فردًا بالغًا

كشف استطلاع رأي جديد عن اعتزام 35 % من البريطانيين السفر "أكثر من ذي قبل" بمجرد أن يتم رفع القيود المفروضة احترازيًا لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وبحسب الاستطلاع أكد 25 % أنهم سيكونون أكثر حذرًا عند السفر مستقبلاً، مع تنويه 23 % إلى أنهم سيقومون بمزيد من الرحلات الداخلية.

وكشف الاستطلاع أن 75 % من المواطنين باتوا أكثر تقديرًا الآن لمسألة أن يكون بوسعهم السفر بحرية.

وأجرت شركة سكاي سكانر الاستطلاع الذي شمل 2274 فردًا بالغًا في المملكة المتحدة وأظهرت نتائجه أن الناس سيواصلون السفر بمجرد أن يتم رفع القيود لكن ما سيختلف هي الطريقة التي سيتبعونها خلال رحلاتهم أو سفرياتهم.

وأشارت سكاي سكانر من جانبها على سبيل المثال إلى أن الاستطلاع ألقى الضوء على فكرة أن كثيرين سيمنحون الأولوية لجودة تجربة السفر نفسها خصوصًا مع تأكيد 64 % من الأشخاص على حرصهم على الاستفادة بشكل أفضل من وقتهم في السفر، بالإضافة إلى تأكيد 54 % أنهم سينفقون المبالغ نفسها التي كانوا ينفقونها في السابق على سفرياتهم وكشف 12 % عن تخطيطهم إنفاق مبالغ أكثر من المعدل المعتاد، وكذلك تأكيد 75 % أنهم سيسافرون للمقاصد التي لطالما حلموا بزيارتها بمجرد رفع القيود المفروضة بسبب كورونا مع إعراب 29 % عن تطلعهم لأن يكونوا أكثر انخراطًا في أجواء المغامرة بالسفريات التي سيقومون بها لاستكشاف مقاصد وثقافات جديدة.

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استطلاع لسكاي سكانر.. 35 % من البريطانيين مستعدون للسفر فور رفع القيود
سبق

كشف استطلاع رأي جديد عن اعتزام 35 % من البريطانيين السفر "أكثر من ذي قبل" بمجرد أن يتم رفع القيود المفروضة احترازيًا لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وبحسب الاستطلاع أكد 25 % أنهم سيكونون أكثر حذرًا عند السفر مستقبلاً، مع تنويه 23 % إلى أنهم سيقومون بمزيد من الرحلات الداخلية.

وكشف الاستطلاع أن 75 % من المواطنين باتوا أكثر تقديرًا الآن لمسألة أن يكون بوسعهم السفر بحرية.

وأجرت شركة سكاي سكانر الاستطلاع الذي شمل 2274 فردًا بالغًا في المملكة المتحدة وأظهرت نتائجه أن الناس سيواصلون السفر بمجرد أن يتم رفع القيود لكن ما سيختلف هي الطريقة التي سيتبعونها خلال رحلاتهم أو سفرياتهم.

وأشارت سكاي سكانر من جانبها على سبيل المثال إلى أن الاستطلاع ألقى الضوء على فكرة أن كثيرين سيمنحون الأولوية لجودة تجربة السفر نفسها خصوصًا مع تأكيد 64 % من الأشخاص على حرصهم على الاستفادة بشكل أفضل من وقتهم في السفر، بالإضافة إلى تأكيد 54 % أنهم سينفقون المبالغ نفسها التي كانوا ينفقونها في السابق على سفرياتهم وكشف 12 % عن تخطيطهم إنفاق مبالغ أكثر من المعدل المعتاد، وكذلك تأكيد 75 % أنهم سيسافرون للمقاصد التي لطالما حلموا بزيارتها بمجرد رفع القيود المفروضة بسبب كورونا مع إعراب 29 % عن تطلعهم لأن يكونوا أكثر انخراطًا في أجواء المغامرة بالسفريات التي سيقومون بها لاستكشاف مقاصد وثقافات جديدة.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:55 AM

استطلاع لسكاي سكانر.. 35 % من البريطانيين مستعدون للسفر فور رفع القيود

مع تجنب المخاطر واتخاذ الاحتياطات .. وشمل 2274 فردًا بالغًا

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خالد خليل - الرياض
3
1,043

كشف استطلاع رأي جديد عن اعتزام 35 % من البريطانيين السفر "أكثر من ذي قبل" بمجرد أن يتم رفع القيود المفروضة احترازيًا لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا".

وبحسب الاستطلاع أكد 25 % أنهم سيكونون أكثر حذرًا عند السفر مستقبلاً، مع تنويه 23 % إلى أنهم سيقومون بمزيد من الرحلات الداخلية.

وكشف الاستطلاع أن 75 % من المواطنين باتوا أكثر تقديرًا الآن لمسألة أن يكون بوسعهم السفر بحرية.

وأجرت شركة سكاي سكانر الاستطلاع الذي شمل 2274 فردًا بالغًا في المملكة المتحدة وأظهرت نتائجه أن الناس سيواصلون السفر بمجرد أن يتم رفع القيود لكن ما سيختلف هي الطريقة التي سيتبعونها خلال رحلاتهم أو سفرياتهم.

وأشارت سكاي سكانر من جانبها على سبيل المثال إلى أن الاستطلاع ألقى الضوء على فكرة أن كثيرين سيمنحون الأولوية لجودة تجربة السفر نفسها خصوصًا مع تأكيد 64 % من الأشخاص على حرصهم على الاستفادة بشكل أفضل من وقتهم في السفر، بالإضافة إلى تأكيد 54 % أنهم سينفقون المبالغ نفسها التي كانوا ينفقونها في السابق على سفرياتهم وكشف 12 % عن تخطيطهم إنفاق مبالغ أكثر من المعدل المعتاد، وكذلك تأكيد 75 % أنهم سيسافرون للمقاصد التي لطالما حلموا بزيارتها بمجرد رفع القيود المفروضة بسبب كورونا مع إعراب 29 % عن تطلعهم لأن يكونوا أكثر انخراطًا في أجواء المغامرة بالسفريات التي سيقومون بها لاستكشاف مقاصد وثقافات جديدة.

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