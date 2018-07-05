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الرياض.. اختتام برنامج الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية

نظمته مؤسسة "العنود" بالتعاون مع منظمة براثاي البريطانية

اختتمت مؤسسة العنود الخيرية بالتعاون مع منظمة (براثاي) التعليمية في مملكة بريطانيا المتحدة برنامج (الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية) في انطلاقته الأولى، والذي يهدف لإكساب المشاركين المهارات والمعارف في مفهوم القيادة ومجالات التنمية الإدارية، وتزويد المشاركين بكيفية قيادة التغيير بنجاح وخلق بيئة تركز على النتائج.

وكان البرنامج قد انطلق بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض ومن ثم عقبه رحلة تطبيقية بمملكة بريطانيا بمدينة براثاي بمملكة بريطانيا، وبلغ عدد المشاركين بالبرنامج 18 قائداً من قادة العمل الخيري.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم: "العمل الخيري السعودي يعاني بالرغم من الإنجازات التي حققها في السنوات التي خلت، لكن المنظمات غير الربحية تحتاج إلى بناء القدرات المهنية من الداخل لتنقل المجتمع من مرحلة الرعوية إلى التمكين ومن ثم إلى التنمية، بالتالي كان لا بد أن يكون هناك برامج تبني قدرات قادة المنظمات غير الربحية ولهذا قمنا بتصميم الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية".

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الرياض.. اختتام برنامج الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية
سبق

اختتمت مؤسسة العنود الخيرية بالتعاون مع منظمة (براثاي) التعليمية في مملكة بريطانيا المتحدة برنامج (الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية) في انطلاقته الأولى، والذي يهدف لإكساب المشاركين المهارات والمعارف في مفهوم القيادة ومجالات التنمية الإدارية، وتزويد المشاركين بكيفية قيادة التغيير بنجاح وخلق بيئة تركز على النتائج.

وكان البرنامج قد انطلق بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض ومن ثم عقبه رحلة تطبيقية بمملكة بريطانيا بمدينة براثاي بمملكة بريطانيا، وبلغ عدد المشاركين بالبرنامج 18 قائداً من قادة العمل الخيري.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم: "العمل الخيري السعودي يعاني بالرغم من الإنجازات التي حققها في السنوات التي خلت، لكن المنظمات غير الربحية تحتاج إلى بناء القدرات المهنية من الداخل لتنقل المجتمع من مرحلة الرعوية إلى التمكين ومن ثم إلى التنمية، بالتالي كان لا بد أن يكون هناك برامج تبني قدرات قادة المنظمات غير الربحية ولهذا قمنا بتصميم الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية".

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
09:55 PM

الرياض.. اختتام برنامج الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية

نظمته مؤسسة "العنود" بالتعاون مع منظمة براثاي البريطانية

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أحمد البراهيم - الرياض
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اختتمت مؤسسة العنود الخيرية بالتعاون مع منظمة (براثاي) التعليمية في مملكة بريطانيا المتحدة برنامج (الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية) في انطلاقته الأولى، والذي يهدف لإكساب المشاركين المهارات والمعارف في مفهوم القيادة ومجالات التنمية الإدارية، وتزويد المشاركين بكيفية قيادة التغيير بنجاح وخلق بيئة تركز على النتائج.

وكان البرنامج قد انطلق بمقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بالرياض ومن ثم عقبه رحلة تطبيقية بمملكة بريطانيا بمدينة براثاي بمملكة بريطانيا، وبلغ عدد المشاركين بالبرنامج 18 قائداً من قادة العمل الخيري.

وقال الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية الدكتور يوسف الحزيم: "العمل الخيري السعودي يعاني بالرغم من الإنجازات التي حققها في السنوات التي خلت، لكن المنظمات غير الربحية تحتاج إلى بناء القدرات المهنية من الداخل لتنقل المجتمع من مرحلة الرعوية إلى التمكين ومن ثم إلى التنمية، بالتالي كان لا بد أن يكون هناك برامج تبني قدرات قادة المنظمات غير الربحية ولهذا قمنا بتصميم الدبلوم التنفيذي للقيادة في المنظمات غير الربحية".

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