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اختتام مهرجان جازان السابع للعسل.. بمبيعات تجاوزت مليونيْ ريال

شهد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات.. بينها عروض مسرحية

اختُتمت الليلة الماضية، فعالياتُ مهرجان جازان السابع للعسل، الذي نظّمته محافظة العيدابي، بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وبلغت كميات العسل المباعة خلال المهرجان، نحو 6000 كيلوجرام من العسل بقيمة تجاوزت مليوني ريال؛ حيث حل عسل السدر في المرتبة الأولى في أنواع العسل الأكثر طلبًا، إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي شارك في عرضها 50 نحالًا في "قبة العسل".

وشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة؛ منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي شاركت فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

مهرجان جازان السابع للعسل جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اختتام مهرجان جازان السابع للعسل.. بمبيعات تجاوزت مليونيْ ريال
سبق

اختُتمت الليلة الماضية، فعالياتُ مهرجان جازان السابع للعسل، الذي نظّمته محافظة العيدابي، بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وبلغت كميات العسل المباعة خلال المهرجان، نحو 6000 كيلوجرام من العسل بقيمة تجاوزت مليوني ريال؛ حيث حل عسل السدر في المرتبة الأولى في أنواع العسل الأكثر طلبًا، إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي شارك في عرضها 50 نحالًا في "قبة العسل".

وشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة؛ منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي شاركت فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:06 PM

اختتام مهرجان جازان السابع للعسل.. بمبيعات تجاوزت مليونيْ ريال

شهد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات.. بينها عروض مسرحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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اختُتمت الليلة الماضية، فعالياتُ مهرجان جازان السابع للعسل، الذي نظّمته محافظة العيدابي، بساحة المركز الحضاري بالمحافظة.

وبلغت كميات العسل المباعة خلال المهرجان، نحو 6000 كيلوجرام من العسل بقيمة تجاوزت مليوني ريال؛ حيث حل عسل السدر في المرتبة الأولى في أنواع العسل الأكثر طلبًا، إلى جانب عسل الطلح والسمرة والسلام، وبقية أنواع العسل التي شارك في عرضها 50 نحالًا في "قبة العسل".

وشهد المهرجان تنظيم العديد من البرامج والفعاليات المصاحبة؛ منها برامج ترفيهية للأطفال وبرامج مسرحية، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة، ومعرض "فنون وتراث بلغازي"، وركن الأسر المنتجة الذي شاركت فيه 50 أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,105
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,861
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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