"شؤون الحرمين" تخصّص 20 مدخلاً وبوابة رئيسية وفرعية لصحن المطاف لحج هذا العام

الخطة التشغيلية: توفير 28 سلماً كهربائياً لنقل الحركة في المحاور الرأسية بالمستويات المختلفة

اعتمدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها الشغيلية لموسم حج هذا العام.

وذكر وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أنه سيتم إتاحة كامل صحن المطاف، والدور الأرضي، والدور الأول، والأول ميزانين بالمطاف، بمساحة إجمالية تقدر بحوالي 108.039 متراً مربعاً مع تخصيص 20 مدخلاً وبوابة رئيسية وفرعية لمبنى المطاف، ومن أهمها باب الملك عبدالعزيز إضافة إلى باب العمرة والفتح مع توفير 28 سلماً كهربائياً لنقل الحركة في المحاور الرأسية في المستويات المختلفة.

وأضاف: الخطة التشغيلية لموسم الحج تتضمن إتاحة أكثر 161.186 متراً مربعاً بمبنى التوسعة السعودية الثالثة بمختلف الطوابق، إضافة إلى الخدمات وعناصر الحركة، إلى جانب تشغيل 174 سلماً كهربائياً و44 مصعداً، وإتاحة وتهيئة الساحات الخارجية بمساحة 131.924 متراً مربعاً، والخدمات المرتبطة بها من دورات المياه البالغ عددها 2586 دورة مياه، وأكثر من 1131 مرفقاً للوضوء، بما يتماشى مع الأعداد المعتمدة خلال موسم حج هذا العام.

وأردف "القرشي": الخطة تضمنت تكثيف الجهود الهندسية والفنية، وتفعيل الخدمات التقنية، ورفع مستوى التنسيق مع كل الجهات المعنية بالمسجد الحرام، لتهيئة وإتاحة المساحات وعناصر الحركة الرأسية والأفقية، والبوابات ومرافق الخدمات لمشروعات التوسعة السعودية الثالثة، وذلك بعد تهيئتها وجاهزيتها بكامل كفاءتها التشغيلية الحالية كالأنظمة والخدمات الأساسية، من نظام للتكييف والإنارة والصوت والتهوية والنظام الإرشادي، وللساحات المحيطة بالتوسعات، ومتابعة أدائها التشغيلي من خلال طاقم هندسي فني موجود على مدار الساعة، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها في المسجد الحرام.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن اهتمام وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بتقديم أجود وأرقى الخدمات لحجاج ومرتادي بيت الله الحرام، وبتفعيل الجوانب التقنية والهندسية، وإنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، للرقي بمنظومة الخدمات المتكاملة في المسجد الحرام.

من ناحية أخرى، أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً الوكالة الفنية والخدمية أعمال الصيانة لقرابة ألفي عربة ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وأشار مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي، إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كفاءة العمل وتطوير أدائها وفق خطة عمل جهزتها الإدارة، من أجل خدمة قاصدي بيت الله الحرام.