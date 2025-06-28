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هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 09.00 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 09.00 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
01:30 PM

هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرّمة

تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
3,981

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، والعرضيات، وميسان، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 09.00 مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، المواطنين والمقيمين والزوّار، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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