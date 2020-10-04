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بالمستشفيات ونقاط الفرز.. صحة مكة تتابع الخدمات المقدمة للمعتمرين

قالت: جميع الكوادر على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخدمات الصحية

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جاهزية الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ استعدادًا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وقد رافَقَه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن الجولة شملت متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفِرَق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية؛ مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة، تأهبًا للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩؛ فقد تم وضع فِرَق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

مكة المكرمة

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بالمستشفيات ونقاط الفرز.. صحة مكة تتابع الخدمات المقدمة للمعتمرين
سبق

وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جاهزية الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ استعدادًا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وقد رافَقَه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن الجولة شملت متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفِرَق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية؛ مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة، تأهبًا للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩؛ فقد تم وضع فِرَق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
09:27 AM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
12:29 PM

بالمستشفيات ونقاط الفرز.. صحة مكة تتابع الخدمات المقدمة للمعتمرين

قالت: جميع الكوادر على قدر عالٍ من الجاهزية لتقديم الخدمات الصحية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، على جاهزية الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة للصحة بالمنطقة المركزية؛ استعدادًا لاستقبال المعتمرين في أول يوم للعودة التدريجية لأداء مناسك العمرة.

وقد رافَقَه خلال الجولة المدير العام لإدارة الحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري، ومدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادات الصحة.

وذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن الجولة شملت متابعة الخدمات الصحية المقدمة للمعتمرين والمرضى بمستشفى أجياد العام للطوارئ، والفِرَق الصحية المتواجدة في نقاط الفرز البصري بالمنطقة المركزية؛ مبينًا أن جميع الكوادر الصحية العاملة بتلك المنشآت؛ أو من المنشآت الأخرى بصحة مكة المكرمة على قدر عالٍ من الجاهزية؛ لتقديم الخدمات الصحية والإسعافية للمرضى من الأهالي والمتعمرين، كما أن جميع الخطط الصحية الوقائية والعلاجية تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.

وأبان المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، بأنه ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها صحة مكة المكرمة بتوجيه من وزارة الصحة، تأهبًا للحالة الطارئة التي يشهدها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩؛ فقد تم وضع فِرَق الفرز البصري بالمسارات الخاصة بالعمرة في المنافذ المؤدية إلى مكة المكرمة؛ وبمنطقة الحرم المركزية لمعاينة المعتمرين القادمين للحرم المكي لأداء مناسك العمرة.

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