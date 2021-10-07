الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون"
الإصابات المؤكدة بلغت مليونين و513 ألف إصابة.. التعافي بالسعودية 98%
أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 78 مليون جرعة.
وقال المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2.513.002)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.483.669) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19.388) حالة.
وأضاف: أنَّ إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (78.054.826) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي بالسعودية 98%.
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-07
أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 78 مليون جرعة.
وقال المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2.513.002)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.483.669) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19.388) حالة.
وأضاف: أنَّ إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (78.054.826) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي بالسعودية 98%.
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
12:59 PM
الإحصاء الخليجي: 78 مليون جرعة من لقاح كورونا المعطاة بدول "التعاون"
الإصابات المؤكدة بلغت مليونين و513 ألف إصابة.. التعافي بالسعودية 98%
أعلن مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 78 مليون جرعة.
وقال المركز عبر حسابه في "تويتر": إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (2.513.002)، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2.483.669) حالة، وإجمالي حالات الوفاة (19.388) حالة.
وأضاف: أنَّ إجمالي لقاحات كورونا المعطاة بدول الخليج العربية بلغ (78.054.826) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي بالسعودية 98%.