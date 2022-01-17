إمارة عسير تنفي توجيه أمير المنطقة بنشر أرقام المسؤولين

طالبت بتحري الدقة وعدم نشر أي معلومات غير موثقة

نفى المشرف على الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي باسم إمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول توجيه أمير منطقة عسير تركي بن طلال، بنشر جميع أسماء وأرقام المسؤولين المدنيين والعسكريين والقضاة والمشايخ والأعيان بالمنطقة، وإلزامهم بالرد على أي اتصال يَرِد لهم وقت الدوام الرسمي.

وقال "بن دوسري": إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز والإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة والمعروفة.

وطالَبَ متحدث الإمارة بتحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات لم تصدر من الجهة المعنية، والتأكد من صحة المعلومة قبل إعادة نشرها.

وكانت مواقع التواصل قد تناقلت اليوم أرقامًا لمسؤولين بمنطقة عسير يزيد عددهم على 300 مسؤول.