يُعرض نهاية 2018.. هذه تفاصيل وأسرار أقوى حاسب محمول في العالم

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة ما وصفته بأنه تفاصيل وأسرار أقوى وأخطر حاسب محمول في العالم، والذي سيكون تابعاً لشركة "مايكروسوفت" الأمريكية.

وقال موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: إن رسائل بريد إلكتروني تم تسريبها لأقوى نسخة من حاسب "سرفس بوك" تسعى لأن تنتجها "مايكروسوفت" خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن هذا الحساب يمكن أن يشكّل خطراً على كل الشركات المنافسة، خاصة وأن "سرفس بوك" سيكون جهازاً مزدوجاً جديداً يجمع بين الحاسب المحمول والهاتف المحمول.

ورفضت "مايكروسوفت" التعليق على تلك التسريبات، المتعلقة بتفاصيل وإمكانيات وشكل حاسبها الجديد، ضمن إطار مشروعها الثوري الجديد الذي أطلقت عليه اسم "أندروميدا".

وتعتبر "مايكروسوفت"، وفقاً للتسريبات "أندروميدا" المنافس الرئيسي لشركة "أبل" في الفترة المقبلة، خاصة وأنه سيجمع بين ثلاثة أجهزة "حاسب محمول، وحاسب لوحي، وهاتف محمول".

ويظهر من تلك التسريبات أنه سيكون ذا شاشة قابلة للطي يمكن فتحها بالكامل، والتي تدعم تقنية مذهلة للعرض بتقنية ثلاثية الأبعاد "ثري دي".

كما سيتضمّن الجهاز الجديد فكرة إدخال قلم إلكتروني مدعوم بتقنية جديدة للحبر الرقمي، التي يمكن أن يجعل الحاسب بصورة فعلية مثل كتاب يمكن طيه والكتابة عليه.

وسيتم تزويد ابتكار "مايكروسوفت" بمعالجات جديدة قوية، لكن لم تستقر على مصدرها إما من "إنتل" أو "كوالكوم".

ومن المقرر أن يتم إطلاق الجهاز الجديد في نهاية عام 2018 الجاري، بجانب مجموعة أخرى من الأجهزة التي ستطلقها "مايكروسوفت".