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للمرة الثانية.. "كورونا" يصيب ولي عهد بريطانيا

لم تكشف أي معلومات عن حالته الصحية

أعلن مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم "الخميس"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وقال المكتب: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بفيروس كورونا، وهو الآن في العزل الذاتي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن حالته.

وأصيب ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا في مارس 2020، وقضى 7 أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في أسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.

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للمرة الثانية.. "كورونا" يصيب ولي عهد بريطانيا
سبق

أعلن مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم "الخميس"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وقال المكتب: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بفيروس كورونا، وهو الآن في العزل الذاتي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن حالته.

وأصيب ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا في مارس 2020، وقضى 7 أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في أسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:17 PM

للمرة الثانية.. "كورونا" يصيب ولي عهد بريطانيا

لم تكشف أي معلومات عن حالته الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مكتب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم "الخميس"، إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا.

وقال المكتب: "ثبت بالفحوص هذا الصباح إصابة أمير ويلز بفيروس كورونا، وهو الآن في العزل الذاتي"؛ وفقًا لـ"رويترز".

ولم يصدر أي تعليق حتى الآن بشأن حالته.

وأصيب ولي عهد بريطانيا بفيروس كورونا في مارس 2020، وقضى 7 أيام في العزل الذاتي في مقر إقامته في بيركال في أسكتلندا قبل أن يعود لاستئناف واجباته.

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