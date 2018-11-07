بالفيديو.. أبطال ألوية العمالقة الجنوبية يمزقون شعارات الحوثي بالحديدة

مصادر "سبق": واصلت تقدمها اليوم حتى دوار المطاحن بالمدينة

كشفت مصادر "سبق" الميدانية من داخل مدينة الحديدة اليمنية أن معركة تحرير المدينة تسير بنجاح وتقدم كبير، وذلك حسب الخطة الاستراتيجية لهذه المعركة الفاصلة.

وذكر مصدر "سبق" أن ألوية العمالقة الجنوبية واصلت تقدمها اليوم حتى دوار المطاحن بمدينة الحديدة، حيث قام أبطال ألوية العمالقة بتمزيق شعارات الحوثي بشوارع المدينة بعد سيطرتهم على المطاحن.

وأضاف المصدر الميداني لـ"سبق": اليوم انهارت فعلياً دفاعات مليشيا الحوثي في شارع صنعاء كلياً، وتقدمت ألوية العمالقة الجنوبية باتجاه ميناء الحديدة من عمق المدينة بعد إزالة السواتر التي وضعتها المليشيا في الشارع الرئيسي.

وزاد: الآن يتم التقدم نحو ميناء الحديدة لثلاث جبهات ضارية، وليس أمام عناصر المليشيا إلا الاستسلام أو الهروب، وهذا ما يحدث.

وأكد أن مليشيا الحوثي تتخذ من مستشفى ٢٢ مايو وهو المستشفى الوحيد بالمدينة دروعاً بشرية؛ للاحتماء من هجوم الألوية التي ما زالت تحاول عدم تعريض المستشفى والمدنيين لأي خطر محتمل.