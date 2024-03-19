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"الطيران المدني" تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

وفق اشتراطات السلامة الصحية المتبعة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).
وقد اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسيير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

الطيران المدني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الطيران المدني" تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي
سبق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).
وقد اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسيير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
07:55 PM

"الطيران المدني" تعلن استمرار استقبال البضائع عبر محطات الشحن الجوي

وفق اشتراطات السلامة الصحية المتبعة في المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة، وقد تضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا المستجد 19- (COVID).
وقد اتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسيير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.
ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

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