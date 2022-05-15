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أمين عسير يعتمد مخططاً للصناعات المتوسطة لـ"بلدية محايل"

تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة لحماية المحافظة من الضوضاء

اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مخططاً للصناعات المتوسطة لبلدية محافظة محايل تم تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة والخلاطات.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن حافظ إن المخطط يقع على مساحة إجمالية (117719800) م2 ويتكون من 62 قطعة وبه ثلاثة مساجد و7 مواقع خدمية مشيراً إلى أن اعتماد المخطط استغرق 30 يوماً فقط.

ووجّه الأمين بسرعة طرح المخطط للمنافسة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، خلال عشرة أيام عمل، ليتم نقل المصانع التي تقع داخل نطاق المحافظة بأسرع وقت لما تعانيه المحافظة من ضوضاء وتلوث بيئي يؤثر على المواطنين والبيئة بشكل عام، وأكد بن حافظ بأن اعتماد هذا المخطط يأتي دعماً للبلدية لتنفيذ خططها التنموية الاستثمارية بالمحافظة وسيساهم في تنظيم المصانع وتوزيع التنمية بما يخدم محافظة محايل لا سيما وأن موقعها الجغرافي جعل منها مركزاً مهماً لتوسطها محافظات تهامة.

وقدم شكره لأمين منطقة عسير لما تحظى به محافظة محايل من دعم في شتى مجالات العمل البلدي.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يعتمد مخططاً للصناعات المتوسطة لـ"بلدية محايل"
سبق

اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مخططاً للصناعات المتوسطة لبلدية محافظة محايل تم تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة والخلاطات.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن حافظ إن المخطط يقع على مساحة إجمالية (117719800) م2 ويتكون من 62 قطعة وبه ثلاثة مساجد و7 مواقع خدمية مشيراً إلى أن اعتماد المخطط استغرق 30 يوماً فقط.

ووجّه الأمين بسرعة طرح المخطط للمنافسة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، خلال عشرة أيام عمل، ليتم نقل المصانع التي تقع داخل نطاق المحافظة بأسرع وقت لما تعانيه المحافظة من ضوضاء وتلوث بيئي يؤثر على المواطنين والبيئة بشكل عام، وأكد بن حافظ بأن اعتماد هذا المخطط يأتي دعماً للبلدية لتنفيذ خططها التنموية الاستثمارية بالمحافظة وسيساهم في تنظيم المصانع وتوزيع التنمية بما يخدم محافظة محايل لا سيما وأن موقعها الجغرافي جعل منها مركزاً مهماً لتوسطها محافظات تهامة.

وقدم شكره لأمين منطقة عسير لما تحظى به محافظة محايل من دعم في شتى مجالات العمل البلدي.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
11:49 PM

أمين عسير يعتمد مخططاً للصناعات المتوسطة لـ"بلدية محايل"

تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة لحماية المحافظة من الضوضاء

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محمد طيران - عسير
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اعتمد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مخططاً للصناعات المتوسطة لبلدية محافظة محايل تم تخصيصه لمصانع البلك والخرسانة والخلاطات.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن حافظ إن المخطط يقع على مساحة إجمالية (117719800) م2 ويتكون من 62 قطعة وبه ثلاثة مساجد و7 مواقع خدمية مشيراً إلى أن اعتماد المخطط استغرق 30 يوماً فقط.

ووجّه الأمين بسرعة طرح المخطط للمنافسة عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، خلال عشرة أيام عمل، ليتم نقل المصانع التي تقع داخل نطاق المحافظة بأسرع وقت لما تعانيه المحافظة من ضوضاء وتلوث بيئي يؤثر على المواطنين والبيئة بشكل عام، وأكد بن حافظ بأن اعتماد هذا المخطط يأتي دعماً للبلدية لتنفيذ خططها التنموية الاستثمارية بالمحافظة وسيساهم في تنظيم المصانع وتوزيع التنمية بما يخدم محافظة محايل لا سيما وأن موقعها الجغرافي جعل منها مركزاً مهماً لتوسطها محافظات تهامة.

وقدم شكره لأمين منطقة عسير لما تحظى به محافظة محايل من دعم في شتى مجالات العمل البلدي.

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