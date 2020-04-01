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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ستصل إلى مليون خلال أيام

"غيبرييسوس" أعرب عن قلقه لسرعة انتشار الفيروس

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم سيصل خلال أيام إلى مليون والوفيات إلى 50 ألفًا.


وأعرب "غيبرييسوس" عن قلق بالغ لسرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز"

منظمة الصحة العالمية مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ستصل إلى مليون خلال أيام
سبق

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم سيصل خلال أيام إلى مليون والوفيات إلى 50 ألفًا.


وأعرب "غيبرييسوس" عن قلق بالغ لسرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز"

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
09:35 PM

"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" ستصل إلى مليون خلال أيام

"غيبرييسوس" أعرب عن قلقه لسرعة انتشار الفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم سيصل خلال أيام إلى مليون والوفيات إلى 50 ألفًا.


وأعرب "غيبرييسوس" عن قلق بالغ لسرعة انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وفقاً لـ"رويترز"

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