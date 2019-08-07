والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-07 صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440 10:48 PM

مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير دعا الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة





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صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.