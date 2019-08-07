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مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير

دعا الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير
سبق

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
10:48 PM

مصدر مسؤول: السعودية تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث في إقليم جامو وكشمير

دعا الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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1,789

صرَّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة من إلغاء الهند المادة (370) من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير.

والسعودية إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة لتؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة، ومراعاة مصالح سكان الإقليم.

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