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أمير الكويت يكلف جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة

عقب إعفائه وزيرَي الدفاع والداخلية اليوم .. إبلاغ رئيس "الأمة"

أصدر أمير دولة الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح؛ رئيساً للوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد أصدر، اليوم، أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

وجاء في الأمر الأميري على رئيس الوزراء تنفيذ الأمر وإبلاغه إلى رئيس مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

أمير الكويت جابر المبارك الصباح

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمير الكويت يكلف جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة
سبق

أصدر أمير دولة الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح؛ رئيساً للوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد أصدر، اليوم، أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

وجاء في الأمر الأميري على رئيس الوزراء تنفيذ الأمر وإبلاغه إلى رئيس مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
01:26 PM

أمير الكويت يكلف جابر المبارك الصباح بتشكيل الحكومة

عقب إعفائه وزيرَي الدفاع والداخلية اليوم .. إبلاغ رئيس "الأمة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر أمير دولة الكويت أمراً أميرياً بتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح؛ رئيساً للوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان أمير الكويت قد أصدر، اليوم، أمرَيْن بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد؛ ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.

وجاء في الأمر الأميري على رئيس الوزراء تنفيذ الأمر وإبلاغه إلى رئيس مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره.

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