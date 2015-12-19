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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.. تداول 176 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 151.65 نقطة ليقفل عند مستوى 11160.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المواساة، وبحر العرب، وتنمية، وسويكورب وابل ريت، وميفك ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والتأمين العربية، وصدر، والدرع العربي، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و5.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ونسيج، وصدق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، وأكوا باور، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.098.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27052.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 156 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6375 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 151.65 نقطة ليقفل عند مستوى 11160.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المواساة، وبحر العرب، وتنمية، وسويكورب وابل ريت، وميفك ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والتأمين العربية، وصدر، والدرع العربي، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و5.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ونسيج، وصدق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، وأكوا باور، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.098.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27052.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 156 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6375 صفقة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
04:16 PM

سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 11160 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.. تداول 176 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 151.65 نقطة ليقفل عند مستوى 11160.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 24 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات المواساة، وبحر العرب، وتنمية، وسويكورب وابل ريت، وميفك ريت الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والتأمين العربية، وصدر، والدرع العربي، وتبوك الزراعية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و5.18%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ونسيج، وصدق، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، ودار الأركان، وأكوا باور، والإنماء، الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.098.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27052.29 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 156 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 6375 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,675
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,853
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,512
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,436

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