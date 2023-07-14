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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

حائل تشهد أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من كورونا

سجلت 681 متعافيًا.. بينهم 31 بالبقعاء و17 في الشملي

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أعلى رقم في حالات التعافي بالمنطقة ومحافظاتها، حيث سجلت 681 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وشملت حالات التعافي الجديدة: 590 حالة تعافِ في مدينة حائل، و 31 حالة في محافظة بقعاء، و 17 حالة في محافظة الشملي، و14 حالة في محافظة الحائط، و 14 حالة في محافظة الشنان، و 8 حالات في محافظة موقق، و 7 حالات في محافظة الغزالة.

وكانت منطقة حائل سجلت اليوم ارتفاعاً عن الأيام الماضية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 126 حالة.

وكان نصيب مدينة حائل بواقع 112 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 4 حالات، ومحافظة سميراء 3 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.

يُشار إلى أن محافظة سميراء تسجل اليوم أول حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد صمود لأكثر من 4 أشهر.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2783 ، منها حالة 1353 حالة تعافٍ، و 1426 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تشهد أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من كورونا
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أعلى رقم في حالات التعافي بالمنطقة ومحافظاتها، حيث سجلت 681 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وشملت حالات التعافي الجديدة: 590 حالة تعافِ في مدينة حائل، و 31 حالة في محافظة بقعاء، و 17 حالة في محافظة الشملي، و14 حالة في محافظة الحائط، و 14 حالة في محافظة الشنان، و 8 حالات في محافظة موقق، و 7 حالات في محافظة الغزالة.

وكانت منطقة حائل سجلت اليوم ارتفاعاً عن الأيام الماضية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 126 حالة.

وكان نصيب مدينة حائل بواقع 112 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 4 حالات، ومحافظة سميراء 3 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.

يُشار إلى أن محافظة سميراء تسجل اليوم أول حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد صمود لأكثر من 4 أشهر.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2783 ، منها حالة 1353 حالة تعافٍ، و 1426 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:38 PM

حائل تشهد أعلى معدل يومي لحالات الشفاء من كورونا

سجلت 681 متعافيًا.. بينهم 31 بالبقعاء و17 في الشملي

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، أعلى رقم في حالات التعافي بالمنطقة ومحافظاتها، حيث سجلت 681 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وشملت حالات التعافي الجديدة: 590 حالة تعافِ في مدينة حائل، و 31 حالة في محافظة بقعاء، و 17 حالة في محافظة الشملي، و14 حالة في محافظة الحائط، و 14 حالة في محافظة الشنان، و 8 حالات في محافظة موقق، و 7 حالات في محافظة الغزالة.

وكانت منطقة حائل سجلت اليوم ارتفاعاً عن الأيام الماضية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت منطقة حائل ومحافظاتها 126 حالة.

وكان نصيب مدينة حائل بواقع 112 حالة، ومحافظة بقعاء 6 حالات، ومحافظة الحائط 4 حالات، ومحافظة سميراء 3 حالات، ومحافظة الشنان حالة واحدة.

يُشار إلى أن محافظة سميراء تسجل اليوم أول حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد صمود لأكثر من 4 أشهر.

يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2783 ، منها حالة 1353 حالة تعافٍ، و 1426 حالة نشطة، و 4 حالات وفاة.

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