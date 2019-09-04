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قوات التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً فسقط في صعدة

"المالكي": يواصلون انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (4 سبتمبر 2019م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوات التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً فسقط في صعدة
سبق

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (4 سبتمبر 2019م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

04 سبتمبر 2019 - 5 محرّم 1441
04:02 PM

قوات التحالف: الحوثيون أطلقوا صاروخاً بالستياً فسقط في صعدة

"المالكي": يواصلون انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت بعد ظهر اليوم الأربعاء (4 سبتمبر 2019م) صاروخاً بالستياً من محافظة (صعدة/ مديرية سحار) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/ مديرية الصفراء).

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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