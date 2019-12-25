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مسلّحون يختطفون ضابطين في جيش النظام السوري

الاثنان برتبة ملازم.. ولا يُعرف مصيرهما إلى الآن

نقل مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء)، أن مجهولين اختطفوا ضابطين في جيش النظام السوري في قرية اليادودة بريف درعا.

وأفاد المصدر بأن مسلحين اقتحموا مبنى الصوامع في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي واختطفوهما، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

وأشارت مواقع سورية إلى أن الضابطين المختطفَين هما: الملازم علي بدران، والملازم علي إحسان، ويتبعان الفرقة الرابعة بجيش النظام.

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مسلّحون يختطفون ضابطين في جيش النظام السوري
سبق

نقل مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء)، أن مجهولين اختطفوا ضابطين في جيش النظام السوري في قرية اليادودة بريف درعا.

وأفاد المصدر بأن مسلحين اقتحموا مبنى الصوامع في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي واختطفوهما، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

وأشارت مواقع سورية إلى أن الضابطين المختطفَين هما: الملازم علي بدران، والملازم علي إحسان، ويتبعان الفرقة الرابعة بجيش النظام.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:11 PM

مسلّحون يختطفون ضابطين في جيش النظام السوري

الاثنان برتبة ملازم.. ولا يُعرف مصيرهما إلى الآن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقل مراسل تليفزيون "آر تي" الروسي عن مصدر عسكري، اليوم (الأربعاء)، أن مجهولين اختطفوا ضابطين في جيش النظام السوري في قرية اليادودة بريف درعا.

وأفاد المصدر بأن مسلحين اقتحموا مبنى الصوامع في بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي واختطفوهما، ولا يعرف مصيرهما حتى الآن.

وأشارت مواقع سورية إلى أن الضابطين المختطفَين هما: الملازم علي بدران، والملازم علي إحسان، ويتبعان الفرقة الرابعة بجيش النظام.

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