النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البطشان": لا يوجد مشروع متعثر بعسير.. وهناك خطة لمشروعات التنمية الزراعية

أكد أن أول مستثمرة في الاستزراع السمكي من بنات المنطقة

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان أن منطقة عسير حالياً لا يوجد بها أي مشروع متعثر وهناك خطة لاستكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، حيث استعرض منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م، منوهاً إلى مقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأكد الدكتور "البطشان" أن المنطقة استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية مستثمرة في الاستزراع السمكي هي من منطقة عسير.

وحضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين في مشاريعهم بمعايير الجودة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البطشان": لا يوجد مشروع متعثر بعسير.. وهناك خطة لمشروعات التنمية الزراعية
سبق

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان أن منطقة عسير حالياً لا يوجد بها أي مشروع متعثر وهناك خطة لاستكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، حيث استعرض منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م، منوهاً إلى مقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأكد الدكتور "البطشان" أن المنطقة استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية مستثمرة في الاستزراع السمكي هي من منطقة عسير.

وحضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين في مشاريعهم بمعايير الجودة.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
09:15 PM

"البطشان": لا يوجد مشروع متعثر بعسير.. وهناك خطة لمشروعات التنمية الزراعية

أكد أن أول مستثمرة في الاستزراع السمكي من بنات المنطقة

A A A
رائد القرفي - أبها
5
1,826

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور حمد البطشان أن منطقة عسير حالياً لا يوجد بها أي مشروع متعثر وهناك خطة لاستكمال مشروعات التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمنطقة وفئاته المستهدفة.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اللقاء الثاني لمتابعة خطة استكمال بعض المشروعات الأساسية في عسير، حيث استعرض منجزات قطاع الزراعة في منطقة عسير للعام الميلادي الحالي والمتوقع إنجازها قبل العام 2020م، منوهاً إلى مقومات المنطقة الزراعية بما تمتلكه من عناصر ومناخ متنوع.

وأكد الدكتور "البطشان" أن المنطقة استحوذت على ٣٠٪ من المسجلين في برنامج التنمية الزراعية الريفية؛ وذلك بجهود إمارة عسير وفرع الإمارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن أول امرأة سعودية مستثمرة في الاستزراع السمكي هي من منطقة عسير.

وحضر اللقاء مديرو الجهات الحكومية بالمنطقة ووكلاء المحافظات وأعضاء من المجالس المحلية والبلدية بالمنطقة، ومهتمون من أعضاء اللجان الفاعلة والناشطين البيئيين وأكاديميين ورجال أعمال، وعدد من المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات؛ وأسر وأقارب متوفين في حوادث مرورية على طرق عسير الحالية وعدد من المقاولين الملتزمين في مشاريعهم بمعايير الجودة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,775
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,603
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,673
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,357

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة