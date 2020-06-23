هِضاب صُعدت وآبار نُقبت.. 3 أيام على غياب "توفيق" ولايزال البحث مستمرًا

الجهات الأمنية وقفت على آثار الدماء عند موقع سيارته ولم تصل لأثره بعد

تواصل الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، ممثلةً في الدفاع المدني والبحث الجنائي، كذلك فريق "ساعد" التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، مهام البحث المُكثف عن الشاب المفقود "توفيق"، الذي أكمل قُرابة الثلاثة أيام مُختفيًا عن ذويه ولايزال البحث مستمرًا.

فيما لاتزال الجهات الأمنية تُباشر البحث للوقوف على آثار الدماء والسحب عند موقع سيارة المفقود والتي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير شمالي الطائف، في حين أخضعت فرق الدفاع المدني بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهود مضنية، عن طريق المُشاة وبالسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولًا لتلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير لوجود المفقود بها، في الوقت الذي لوحظَ وجود الكثير من الأبار المكشوفة وغير المُغطاه، بخلاف أحد المستنقعات الخطرة والذي نزل بداخله الغواصون ولم يتوصلوا لأثر.

وكانت "سبق" قد تابعت واقعة الاختفاء في حينها، حيث كثّفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، جهودها للبحث عن شاب اختفى عن أسرته فجر "الخميس"؛ حيث تم العثور على مركبته واقفةً خلف مبنى حكومي شمال المحافظة، ووجدت حولها آثار دماء وسحب وعراك.

وقال والده سلمان بن سفر العالي العتيبي متحدثًا لـ"سبق": "ابني توفيق البالغ من العمر ١٩ عامًا، كان قد خرج من المنزل فجر أمس الخميس مستقلًا مركبته، ولم يعد للمنزل كعادته، وعند الاتصال به لا يرد على هاتفه".

وأضاف: بحثنا عنه بدون نتيجة؛ فقررنا إبلاغ شرطة الحوية بالطائف، لتباشر مهام البحث.

وأردف: الأدلة الجنائية برفقة رجال الأمن عاينت المركبة التي كان مفتاح تشغيلها بها، وتم العثور على جوال ابني فيها، إضافة إلى ملاحظة آثار دماء وسَحْب وعراك حولها؛ مما يزيد الشك حول اختطافه من الموقع.

وناشد "العتيبي" في حينه أمير منطقة مكة المكرمة توجيه الجهات الأمنية بالطائف بتكثيف البحث عن المفقود ومعرفة تفاصيل اختفائه.