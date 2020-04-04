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ترامب يحث على وضع كمامات قماشية بشكل طوعي لمواجهة كورونا

قال: مراكز مكافحة الأمراض لا تنصح باستخدام النوع الطبي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن الحكومة الأمريكية توصي الآن الأمريكيين بوضع كمامات من القماش بشكل طوعي؛ لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وشدّد ترامب؛ في لقائه اليومي مع الصحفيين، على أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تنصح باستخدام كمامات من النوع الطبي، مضيفاً أن التوصية الجديدة يجب ألا تفسر على أنها بديل عن تدابير التباعد الاجتماعي التي تمّت التوصية بها في وقت سابق.

فيروس كورونا الجديد

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ترامب يحث على وضع كمامات قماشية بشكل طوعي لمواجهة كورونا
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن الحكومة الأمريكية توصي الآن الأمريكيين بوضع كمامات من القماش بشكل طوعي؛ لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وشدّد ترامب؛ في لقائه اليومي مع الصحفيين، على أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تنصح باستخدام كمامات من النوع الطبي، مضيفاً أن التوصية الجديدة يجب ألا تفسر على أنها بديل عن تدابير التباعد الاجتماعي التي تمّت التوصية بها في وقت سابق.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:24 AM

ترامب يحث على وضع كمامات قماشية بشكل طوعي لمواجهة كورونا

قال: مراكز مكافحة الأمراض لا تنصح باستخدام النوع الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن الحكومة الأمريكية توصي الآن الأمريكيين بوضع كمامات من القماش بشكل طوعي؛ لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.

وشدّد ترامب؛ في لقائه اليومي مع الصحفيين، على أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تنصح باستخدام كمامات من النوع الطبي، مضيفاً أن التوصية الجديدة يجب ألا تفسر على أنها بديل عن تدابير التباعد الاجتماعي التي تمّت التوصية بها في وقت سابق.

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