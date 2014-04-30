هياج مواطن بالطريق العام ينتهى بموته فجأة في مستشفى محايل .. والأمن يتحرّى

ضُبط وهو يؤذي المارة ويرمي بنفسه أمام السيارات مصدراً أصواتاً عالية وصراخاً

فتحت السلطات الأمنية بمحافظة محايل، ملف التحقيق في قضية ضبط مواطن في العقد الرابع من العمر بعد قيامه بإيذاء المارة ورمي نفسه أمام السيارات في شارع عام مصدراً أصواتاً عالية، مساء أمس؛ ما استدعى نقله إلى مستشفى محايل العام عن طريق الإسعاف وتمّ إعطاؤه المهدئات اللازمة؛ إلا أن حالته ساءت فجأة؛ ما استدعى إدخاله العناية المركزة، وجرى عمل إنعاش قلبي له إلا أنه فارق الحياة.

وقالت مصادر "سبق"، إن المريض أُحضر للمستشفى بوساطة الهلال الأحمر والشرطة وهو في حالة هيجان وصراخ، وكانت علاماته الحيوية منتظمة؛ إلا أن حالته ساءت فجأة وتُوفي بعدها وتبيّن من خلال الكشف الطبي عليه وجود كدمة كبيرة بالطرف السفلي للركبة اليسرى، وسحجات بالمعصمين والقدمين.

هذا وجرى سحب عيّنات دم للمذكور؛ للتأكّد من خلوه من استخدام أيٍّ من الممنوعات، فيما تواصل الجهات الأمنية عمليات التحرّي والبحث؛ لكشف مُلابسات القضية، في الوقت الذي جرى فيه إشعار النيابة العامة.