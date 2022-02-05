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"الصحة": تسجيل 3013 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4824 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 فبراير 2022، تسجيل 3013 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 705637 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4824 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 662819 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8953 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.

وزارة الصحة كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 3013 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4824 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 فبراير 2022، تسجيل 3013 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 705637 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4824 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 662819 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8953 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
12:05 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:23 PM

"الصحة": تسجيل 3013 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 4824 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
12
12,427

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 5 فبراير 2022، تسجيل 3013 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 705637 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4824 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 662819 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8953 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1056 حالة.

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04 فبراير
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