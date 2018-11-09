ضبط 76 مخالفة بالمنشآت السياحية في الطائف

خلال جولات رقابية ميدانية نفذها مفتشو الجودة

تمكن مفتشو التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف من ضبط 76 مخالفة بالمنشآت السياحية في أنحاء المحافظة.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي استهدفت الوحدات السكنية ووكالات السفر، مؤخرًا.

وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد: الجولات الميدانية شملت متابعة تراخيص ممارسة النشاط، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء، وتوفر وسائل الأمن والسلامة والخدمات العامة.

وأضاف: اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وذلك وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة، وندعو المستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة في ظل حرص هيئة السياحة على دعم الاستثمارات القائمة في كافة النشاطات السياحية.

وهناك العديد من المنشآت السياحية التي تشمل "استراحات، وشقق مفروشة" خصوصًا على الطرق، وتفتقد إلى أبسط شروط النظافة، كما أن الأثاث فيها متهالك وقديم.