بعد الزلزال الأقوى.. ماذا فعلت طائرة ناسا "الغامضة" فوق كاليفورنيا

حلّقت على ارتفاع منخفض للغاية فوق فالق سان أندرياس وبصورة متعرجة

حلّقت طائرة تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يصفها البعض بـ"الغامضة"، في الآونة الأخيرة فوق فالق سان أندرياس بولاية كاليفورنيا، الذي يُعتبر من أكبر الصدوع في القشرة الأرضية.

وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية، الثلاثاء، أن الطائرة حلّقت على ارتفاع منخفض للغاية فوق المنطقة وبصورة متعرجة.

وبحسب "سكاي نيوز"، أشارت "مترو" إلى أن معلومات بدأت تظهر بشأن تحليق الطائرة في أواخر يوليو الماضي؛ وذلك بعد أن تعرضت كاليفورنيا لزلزال هو الأقوى منذ عقدين.

وقالت الشرطة المحلية: إن الطائرة المعروفة بـ"NASA817" حلّقت على ارتفاع أقل من 1000 قدم؛ مما يعني أنها كانت ملحوظة من قِبَل سكان جنوب كاليفورنيا.

ولم ترد "ناسا" على استفسارات بشأن سبب تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض.

وبينما تشير الفرضية الأكثر ترجيحًا إلى ارتباط تحليق الطائرة بالزلزال القوي، قدّم العديد من المغردين تفسيرات متباينة؛ ولا سيما نظرية المؤامرة.

وقال أحدهم: إن الطائرة الغامضة جزء من أسطول أمريكي كبير؛ مشيرًا إلى امتلاك سلاح الجو الأمريكي طائرات تنفذ عمليات تجسس من أعلى.

لكن الصحيفة البريطانية نشرت في التقرير معلومات سابقة، تحدثت عن مشاركة الطائرة NASA817، في عمليات فحص تأثير الدخان المتصاعد نتيجة الكوارث الطبيعية.

ورغم أن شكل الطائرة يبدو عاديًّا من الخارج؛ إلا أنها ليست كذلك من الداخل، فليس بداخلها العديد من المقاعد بل أجهزة الفحص والقياس التي تسعى لمعرفة تأثير الدخان على نوعية الهواء.