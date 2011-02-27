كاميرا رصد الحزام والجوال تجذب زوار جناح المرور بـ"الجنادرية"

منظومة إلكترونية لمتابعة الحركة ورصد جميع أنواع المخالفات

حرص الكثير من زوار جناح المرور في مهرجان "الجنادرية 32"، على الاطلاع على نظام المراقبة والرصد الآلي "CCTV" والكاميرا المخصصة لرصد وضبط هذه المخالفات.

جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تفعيل قرار تطبيق مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الجوال باليد، التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور.

ويتألف نظام المراقبة والرصد الآلي "CCTV"، من منظومة إلكترونية لمتابعة الحركة المرورية على الطرق، ورصد جميع أنواع المخالفات الظاهرة، ومن ضمنها مخالفتا عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت بدء رصد مخالفات عدم ربط الحزام، واستخدام الجوال باليد؛ بدءاً من الأسبوع المقبل في "الرياض وجدة والدمام" عبر تقنيات حديثة.