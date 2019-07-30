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نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

وجّه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

عبدالله الراجحي جدة هادي العصيمي مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج
سبق

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
10:53 PM

نائب أمير مكة يقف ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة بالحج

وجّه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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3,235

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم ميدانيًا على جاهزية الجهات العاملة في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجيج.

وشملت جولته مجمع الدوائر الحكومية ومركز العمليات الأمنية الموحد ومركزي شرطة الخيف والنيابة العامة ومسار النقل الترددي بعرفات ومستشفى شرق عرفات والمخيمات الجديدة لحجاج جنوب شرق آسيا ومقر إدارة المرور حيث اطمأن على جاهزية هذه الجهات ووجه بمضاعفة الجهود لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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