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"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سُحب مُمطرة على 6 مناطق

رياحٌ نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، حائل)، فيما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سُحب مُمطرة على 6 مناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، حائل)، فيما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
08:17 AM

"الأرصاد": سماءٌ غائمة تتخللها سُحب مُمطرة على 6 مناطق

رياحٌ نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سُحب مُمطرة على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، تبوك، حائل)، فيما تكون الرياح نشطة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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