"المباركي" لرتبة عميد بشرطة جازان

صدر الأمر السامي الكريم بترقية العقيد عثمان بن محمد سراج المباركي أحد منسوبي شرطة منطقة جازان إلى رتبة "عميد".

فيما عبّر "المباركي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.



