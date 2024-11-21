"النقل" تنفي بث مجريات مباراة داخل أروقتها

لا صحة لذلك مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة ممثلي الوطن

أكد ياسر المسفر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، بأنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًّا حول بث وزارة النقل لأي مباراة داخل أروقتها.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نودّ التنويه بعدم صحة ما تم تداوله، مع تمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن كافة في مهامهم الخارجية.