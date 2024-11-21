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"النقل" تنفي بث مجريات مباراة داخل أروقتها

لا صحة لذلك مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة ممثلي الوطن

أكد ياسر المسفر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، بأنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًّا حول بث وزارة النقل لأي مباراة داخل أروقتها.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نودّ التنويه بعدم صحة ما تم تداوله، مع تمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن كافة في مهامهم الخارجية.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقل" تنفي بث مجريات مباراة داخل أروقتها
سبق

أكد ياسر المسفر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، بأنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًّا حول بث وزارة النقل لأي مباراة داخل أروقتها.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نودّ التنويه بعدم صحة ما تم تداوله، مع تمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن كافة في مهامهم الخارجية.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
01:26 PM

"النقل" تنفي بث مجريات مباراة داخل أروقتها

لا صحة لذلك مع تمنياتنا بالتوفيق لكافة ممثلي الوطن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,836

أكد ياسر المسفر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، بأنه لا صحة لما تم تداوله إعلاميًّا حول بث وزارة النقل لأي مباراة داخل أروقتها.

وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": نودّ التنويه بعدم صحة ما تم تداوله، مع تمنياتنا بالتوفيق لممثلي الوطن كافة في مهامهم الخارجية.

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