"الصحة": الإصابة بـ"كورونا" تؤثر على الخصوبة والإنجاب

أكدت أن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات

شددت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.

وقالت "الصحة": لقاحات ‎"كورونا" لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، بينما الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة ‎"كورونا" مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

ودعا الراغبين في السفر إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

‏‎وأشار إلى أن الحالات المستقرة تعود إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات، وعدد جرعات لقاح ‎كورونا المعطاة تجاوز 11,5 مليون جرعة.

ولفت إلى أن "الصحة" تواصل متابعة الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا" باستمرار.