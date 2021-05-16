النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إضافة إلى أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت فيها انتشار السلالة المتحورة

"الداخلية": استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق

"الصحة": الإصابة بـ"كورونا" تؤثر على الخصوبة والإنجاب

أكدت أن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات

شددت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.

وقالت "الصحة": لقاحات ‎"كورونا" لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، بينما الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة ‎"كورونا" مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

ودعا الراغبين في السفر إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

‏‎وأشار إلى أن الحالات المستقرة تعود إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات، وعدد جرعات لقاح ‎كورونا المعطاة تجاوز 11,5 مليون جرعة.
ولفت إلى أن "الصحة" تواصل متابعة الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا" باستمرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": الإصابة بـ"كورونا" تؤثر على الخصوبة والإنجاب
سبق

شددت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.

وقالت "الصحة": لقاحات ‎"كورونا" لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، بينما الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة ‎"كورونا" مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

ودعا الراغبين في السفر إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

‏‎وأشار إلى أن الحالات المستقرة تعود إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات، وعدد جرعات لقاح ‎كورونا المعطاة تجاوز 11,5 مليون جرعة.
ولفت إلى أن "الصحة" تواصل متابعة الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا" باستمرار.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
05:32 PM

"الصحة": الإصابة بـ"كورونا" تؤثر على الخصوبة والإنجاب

أكدت أن منحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
15,880

شددت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة الالتزام بالأعداد المحددة في الاجتماعات والمناسبات.

وقالت "الصحة": لقاحات ‎"كورونا" لا تؤثر على إمكانية الحمل أو على الإنجاب أو التلقيح الصناعي، بينما الإصابة بالفيروس تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب.

وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة ‎"كورونا" مستمرة والحالات حول العالم في ارتفاع، ومنحنى الحالات الوبائية في المملكة يمر بمرحلة ثبات ونتابع التطورات.

ودعا الراغبين في السفر إلى معرفة الحالة الصحية في البلد المراد السفر إليه.

‏‎وأشار إلى أن الحالات المستقرة تعود إلى الإقبال على أخذ اللقاح والالتزام بالاحترازات، وعدد جرعات لقاح ‎كورونا المعطاة تجاوز 11,5 مليون جرعة.
ولفت إلى أن "الصحة" تواصل متابعة الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا" باستمرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,562
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,085

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة