النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

"نيويورك تايمز":  النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر

استراتيجية أمريكية بتنفيذ سلسلة ضربات للقضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
"نيويورك تايمز" نقلت في تقرير لها عن مسؤولين حديثهم عن استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة تكمن في تنفيذ سلسلة ضربات مركزة بهدف القضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين (مثل عملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد أوائل يناير) ووقف التقدم الذي يحرز في المنشآت النووية الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في منشأة نطنز النووية الإيرانية، ويعتقد أنه ناتج عن عملية عسكرية أو هجمات سيبرانية نفذت على أيدي إسرائيل.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين مطلعين على الحادث قولهم إنه لا يقل تعقيدا عن الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية "ستوكسنت" الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية.
الصحيفة لفتت إلى أن التصريح الأكثر تفصيلاً من قبل إدارة ترامب بشأن تلك الاستراتيجية الجديدة المزعومة جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، الذي قال الشهر الماضي: "رأينا على مدى التاريخ أن تردد وضعف الأطراف الأخرى يشجع إيران على ممارسة مزيد من العدوان".
الصحيفة خلصت إلى أن الخطوة الجديدة في هذا الصراع قد تتمثل في مواجهة محتملة بشأن أربع ناقلات نفط تتوجه حاليا إلى فنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمنعها من نقل شحنتها من النفط الإيراني إلى هذه الدولة.
وأشار مسؤولون في البنتاغون، حسب الصحيفة، إلى ملف الناقلات كإحدى نقطتين قد تجران الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مفتوح مع إيران، أو بين إيران وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج.
ويشعر بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب الصحيفة، بالقلق إزاء إمكانية أن تتدخل البحرية الإيرانية في حال ستتجاوب الناقلتان مع طلب القضاء الأمريكي وتشرعان بتسليم النفط إلى سفينة أخرى.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"نيويورك تايمز":  النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر
سبق

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
"نيويورك تايمز" نقلت في تقرير لها عن مسؤولين حديثهم عن استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة تكمن في تنفيذ سلسلة ضربات مركزة بهدف القضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين (مثل عملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد أوائل يناير) ووقف التقدم الذي يحرز في المنشآت النووية الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في منشأة نطنز النووية الإيرانية، ويعتقد أنه ناتج عن عملية عسكرية أو هجمات سيبرانية نفذت على أيدي إسرائيل.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين مطلعين على الحادث قولهم إنه لا يقل تعقيدا عن الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية "ستوكسنت" الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية.
الصحيفة لفتت إلى أن التصريح الأكثر تفصيلاً من قبل إدارة ترامب بشأن تلك الاستراتيجية الجديدة المزعومة جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، الذي قال الشهر الماضي: "رأينا على مدى التاريخ أن تردد وضعف الأطراف الأخرى يشجع إيران على ممارسة مزيد من العدوان".
الصحيفة خلصت إلى أن الخطوة الجديدة في هذا الصراع قد تتمثل في مواجهة محتملة بشأن أربع ناقلات نفط تتوجه حاليا إلى فنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمنعها من نقل شحنتها من النفط الإيراني إلى هذه الدولة.
وأشار مسؤولون في البنتاغون، حسب الصحيفة، إلى ملف الناقلات كإحدى نقطتين قد تجران الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مفتوح مع إيران، أو بين إيران وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج.
ويشعر بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب الصحيفة، بالقلق إزاء إمكانية أن تتدخل البحرية الإيرانية في حال ستتجاوب الناقلتان مع طلب القضاء الأمريكي وتشرعان بتسليم النفط إلى سفينة أخرى.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
05:29 PM
اخر تعديل
11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
06:29 PM

"نيويورك تايمز":  النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر

استراتيجية أمريكية بتنفيذ سلسلة ضربات للقضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,332

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن النزاع بين واشنطن وطهران دخل مرحلة أخطر، بالتزامن مع الحملة الانتخابية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
"نيويورك تايمز" نقلت في تقرير لها عن مسؤولين حديثهم عن استراتيجية أمريكية-إسرائيلية مشتركة تكمن في تنفيذ سلسلة ضربات مركزة بهدف القضاء على أبرز الجنرالات الإيرانيين (مثل عملية اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في بغداد أوائل يناير) ووقف التقدم الذي يحرز في المنشآت النووية الإيرانية.
وأشارت الصحيفة إلى الحادث الذي وقع مؤخرا في منشأة نطنز النووية الإيرانية، ويعتقد أنه ناتج عن عملية عسكرية أو هجمات سيبرانية نفذت على أيدي إسرائيل.
الصحيفة نقلت عن مسؤولين مطلعين على الحادث قولهم إنه لا يقل تعقيدا عن الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية "ستوكسنت" الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية.
الصحيفة لفتت إلى أن التصريح الأكثر تفصيلاً من قبل إدارة ترامب بشأن تلك الاستراتيجية الجديدة المزعومة جاء على لسان المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، براين هوك، الذي قال الشهر الماضي: "رأينا على مدى التاريخ أن تردد وضعف الأطراف الأخرى يشجع إيران على ممارسة مزيد من العدوان".
الصحيفة خلصت إلى أن الخطوة الجديدة في هذا الصراع قد تتمثل في مواجهة محتملة بشأن أربع ناقلات نفط تتوجه حاليا إلى فنزويلا، وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بمنعها من نقل شحنتها من النفط الإيراني إلى هذه الدولة.
وأشار مسؤولون في البنتاغون، حسب الصحيفة، إلى ملف الناقلات كإحدى نقطتين قد تجران الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مفتوح مع إيران، أو بين إيران وحلفاء واشنطن في منطقة الخليج.
ويشعر بعض المسؤولين الأمريكيين، حسب الصحيفة، بالقلق إزاء إمكانية أن تتدخل البحرية الإيرانية في حال ستتجاوب الناقلتان مع طلب القضاء الأمريكي وتشرعان بتسليم النفط إلى سفينة أخرى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,725
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,998
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,731
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,957

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة