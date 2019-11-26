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آل الشيخ: توقَّعتُ تحقيق الهلال "الآسيوية".. وأبارك للقيادة الحكيمة

أشار إلى أنهم يرتبون لحفل يليق بهم الخميس المقبل

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، سعادته بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وقال في حديث للقنوات الرياضية بعد استقباله عددًا من لاعبي الهلال القدامى والحاليين في منزله: "ما تحقق أولاً بفضل رب العالمين، ثم اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد صاحب الرؤية الذي لولا الله ثم دعمه الذي بدأه في الرياضة ما وصلنا لهذا الإنجاز".

وأضاف: "لا أنسى رجال الهلال الذين يسلِّمون الراية من رجل لآخر، أذكر منهم الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، وسامي الجابر، والآن فهد بن نافل".

وزاد متحدثًا: "أبارك للقيادة الحكيمة والجمهور السعودي. وهذه الكأس جزء بسيط من الشيء الذي يمكن أن يرده كل سعودي لقيادته. وأبارك لأخي الأمير عبدالعزيز بن تركي، وأشكر قوميز على إهدائه الميدالية؛ إذ كان وفيًّا معي بعد الفترة التي قضيتها في هيئة الرياضة".

وأضاف: "توقعت حقيقة أن الهلال قريب من اللقب، وأي فريق سعودي قادر بعد القفزات التي صارت في الدوري السعودي، واعتقدت أنها مسألة وقت".

وختم حديثه: "نحن نستعد لإقامة احتفال يليق بهم الخميس المقبل".

رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ الهلال دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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آل الشيخ: توقَّعتُ تحقيق الهلال "الآسيوية".. وأبارك للقيادة الحكيمة
سبق

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، سعادته بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وقال في حديث للقنوات الرياضية بعد استقباله عددًا من لاعبي الهلال القدامى والحاليين في منزله: "ما تحقق أولاً بفضل رب العالمين، ثم اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد صاحب الرؤية الذي لولا الله ثم دعمه الذي بدأه في الرياضة ما وصلنا لهذا الإنجاز".

وأضاف: "لا أنسى رجال الهلال الذين يسلِّمون الراية من رجل لآخر، أذكر منهم الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، وسامي الجابر، والآن فهد بن نافل".

وزاد متحدثًا: "أبارك للقيادة الحكيمة والجمهور السعودي. وهذه الكأس جزء بسيط من الشيء الذي يمكن أن يرده كل سعودي لقيادته. وأبارك لأخي الأمير عبدالعزيز بن تركي، وأشكر قوميز على إهدائه الميدالية؛ إذ كان وفيًّا معي بعد الفترة التي قضيتها في هيئة الرياضة".

وأضاف: "توقعت حقيقة أن الهلال قريب من اللقب، وأي فريق سعودي قادر بعد القفزات التي صارت في الدوري السعودي، واعتقدت أنها مسألة وقت".

وختم حديثه: "نحن نستعد لإقامة احتفال يليق بهم الخميس المقبل".

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
01:29 AM

آل الشيخ: توقَّعتُ تحقيق الهلال "الآسيوية".. وأبارك للقيادة الحكيمة

أشار إلى أنهم يرتبون لحفل يليق بهم الخميس المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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14,438

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، سعادته بتحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

وقال في حديث للقنوات الرياضية بعد استقباله عددًا من لاعبي الهلال القدامى والحاليين في منزله: "ما تحقق أولاً بفضل رب العالمين، ثم اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد صاحب الرؤية الذي لولا الله ثم دعمه الذي بدأه في الرياضة ما وصلنا لهذا الإنجاز".

وأضاف: "لا أنسى رجال الهلال الذين يسلِّمون الراية من رجل لآخر، أذكر منهم الأمير عبدالله بن مساعد، والأمير محمد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأمير نواف بن سعد، وسامي الجابر، والآن فهد بن نافل".

وزاد متحدثًا: "أبارك للقيادة الحكيمة والجمهور السعودي. وهذه الكأس جزء بسيط من الشيء الذي يمكن أن يرده كل سعودي لقيادته. وأبارك لأخي الأمير عبدالعزيز بن تركي، وأشكر قوميز على إهدائه الميدالية؛ إذ كان وفيًّا معي بعد الفترة التي قضيتها في هيئة الرياضة".

وأضاف: "توقعت حقيقة أن الهلال قريب من اللقب، وأي فريق سعودي قادر بعد القفزات التي صارت في الدوري السعودي، واعتقدت أنها مسألة وقت".

وختم حديثه: "نحن نستعد لإقامة احتفال يليق بهم الخميس المقبل".

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