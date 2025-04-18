النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464
سبق

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:48 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
854

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,326
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,254
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,368

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة