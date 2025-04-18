أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.بريطانيا فيروس كورونا الجديد
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بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-18
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:48 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM
بريطانيا: 888 وفاة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي الوفيات يصل 15464
خلال الساعات الـ24 الماضية
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، عن تسجيل 888 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19"، في مستشفيات المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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