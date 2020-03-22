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أمانة جدة تلزم محلات بيع الغاز بتنظيف وتعقيم الأسطوانات قبل بيعها

حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشّي كورونا

ألزمت أمانة محافظة جدة، محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل بيعها للمستهلك؛ استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشّي مرض كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية بدأت بإلزام المحلات، وفي حال لم يتمّ التقيّد بالتعليمات يتم إغلاق المحلات، مشيرًا إلى أنه جارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تلزم محلات بيع الغاز بتنظيف وتعقيم الأسطوانات قبل بيعها
سبق

ألزمت أمانة محافظة جدة، محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل بيعها للمستهلك؛ استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشّي مرض كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية بدأت بإلزام المحلات، وفي حال لم يتمّ التقيّد بالتعليمات يتم إغلاق المحلات، مشيرًا إلى أنه جارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:00 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:02 PM

أمانة جدة تلزم محلات بيع الغاز بتنظيف وتعقيم الأسطوانات قبل بيعها

حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشّي كورونا

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عبدالله الراجحي - جدة
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3,425

ألزمت أمانة محافظة جدة، محلات بيع أسطوانات الغاز بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل بيعها للمستهلك؛ استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الأمانة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، لمنع تفشّي مرض كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن البلديات الفرعية بدأت بإلزام المحلات، وفي حال لم يتمّ التقيّد بالتعليمات يتم إغلاق المحلات، مشيرًا إلى أنه جارٍ المتابعة والرقابة المكثفة.

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