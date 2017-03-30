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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:31 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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