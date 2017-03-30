تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-30
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
08:31 AM
تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.