وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-30 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع. وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442 08:31 AM

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.. تستمر حتى الثامنة مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.