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بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد

بعقد جديد يمتد إلى عام 2023

يسابق نادي الاتحاد الزمن ، من أجل تجهيز فريقه الكروي الأول لخوض معترك المنافسات المحلية للموسم الرياضي الجديد، حيث أبرم مساء اليوم عقدًا مع اللاعب عوض الناشري للانضمام لصفوف الفريق.
ويبلغ الناشري من العمر(18 عامًا)، حيث بات لاعبًا محترفًا بعقد جديد يمتد إلى عام 2023، بعد أن خاض الموسم الماضي برفقته وهو في درجة الشباب.


وجاء الاحتفاظ باللاعب الواعد، بناء على التقرير الفني الذي رفعه البرازيلي فابيو كاريلي مدير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب لفترة جديدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد
سبق

يسابق نادي الاتحاد الزمن ، من أجل تجهيز فريقه الكروي الأول لخوض معترك المنافسات المحلية للموسم الرياضي الجديد، حيث أبرم مساء اليوم عقدًا مع اللاعب عوض الناشري للانضمام لصفوف الفريق.
ويبلغ الناشري من العمر(18 عامًا)، حيث بات لاعبًا محترفًا بعقد جديد يمتد إلى عام 2023، بعد أن خاض الموسم الماضي برفقته وهو في درجة الشباب.


وجاء الاحتفاظ باللاعب الواعد، بناء على التقرير الفني الذي رفعه البرازيلي فابيو كاريلي مدير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب لفترة جديدة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
11:44 PM

بعد توصية من "كاريلي" .. ابن الـ 18ربيعًا يوقع للاتحاد

بعقد جديد يمتد إلى عام 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يسابق نادي الاتحاد الزمن ، من أجل تجهيز فريقه الكروي الأول لخوض معترك المنافسات المحلية للموسم الرياضي الجديد، حيث أبرم مساء اليوم عقدًا مع اللاعب عوض الناشري للانضمام لصفوف الفريق.
ويبلغ الناشري من العمر(18 عامًا)، حيث بات لاعبًا محترفًا بعقد جديد يمتد إلى عام 2023، بعد أن خاض الموسم الماضي برفقته وهو في درجة الشباب.


وجاء الاحتفاظ باللاعب الواعد، بناء على التقرير الفني الذي رفعه البرازيلي فابيو كاريلي مدير الجهاز الفني، الذي أوصى باستمرار اللاعب لفترة جديدة.

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