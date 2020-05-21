النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد من القنفذة.. "الصيادون التعاونية" تُوَزِّع سلالًا رمضانية على المحتاجين

ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل تدابير "كورونا" الاحترازية

وزعت جمعية الصيادين التعاونية بمحافظة القنفذة، ٤٨ سلة غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم، على مستحقيها من الأسر المتعففة بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوزيع ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا "covid19" والمقررة من قِبَل الجهات المختصة من تباعد اجتماعي والتقيد بالأعداد المقررة داخل المرفأ واستخدام وسائل السلامة للحد من انتشاره.

هذا ويترادف التوزيع مع أداء الجمعية لمهامها المتضمنة تقديم الخدمات لصيادي الأسماك ومتابعة العمل على تشغيل وصيانة مرفأ الصيادين للوصول لأفضل الممارسات المؤدية لسلامة وصول المنتج السمكي بأفضل حالة للمستهلك بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

جمعية الصيادين التعاونية القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد من القنفذة.. "الصيادون التعاونية" تُوَزِّع سلالًا رمضانية على المحتاجين
سبق

وزعت جمعية الصيادين التعاونية بمحافظة القنفذة، ٤٨ سلة غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم، على مستحقيها من الأسر المتعففة بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوزيع ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا "covid19" والمقررة من قِبَل الجهات المختصة من تباعد اجتماعي والتقيد بالأعداد المقررة داخل المرفأ واستخدام وسائل السلامة للحد من انتشاره.

هذا ويترادف التوزيع مع أداء الجمعية لمهامها المتضمنة تقديم الخدمات لصيادي الأسماك ومتابعة العمل على تشغيل وصيانة مرفأ الصيادين للوصول لأفضل الممارسات المؤدية لسلامة وصول المنتج السمكي بأفضل حالة للمستهلك بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
11:12 AM

شاهد من القنفذة.. "الصيادون التعاونية" تُوَزِّع سلالًا رمضانية على المحتاجين

ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل تدابير "كورونا" الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
0
2,271

وزعت جمعية الصيادين التعاونية بمحافظة القنفذة، ٤٨ سلة غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم، على مستحقيها من الأسر المتعففة بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوزيع ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا "covid19" والمقررة من قِبَل الجهات المختصة من تباعد اجتماعي والتقيد بالأعداد المقررة داخل المرفأ واستخدام وسائل السلامة للحد من انتشاره.

هذا ويترادف التوزيع مع أداء الجمعية لمهامها المتضمنة تقديم الخدمات لصيادي الأسماك ومتابعة العمل على تشغيل وصيانة مرفأ الصيادين للوصول لأفضل الممارسات المؤدية لسلامة وصول المنتج السمكي بأفضل حالة للمستهلك بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة