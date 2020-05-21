شاهد من القنفذة.. "الصيادون التعاونية" تُوَزِّع سلالًا رمضانية على المحتاجين

ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل تدابير "كورونا" الاحترازية

وزعت جمعية الصيادين التعاونية بمحافظة القنفذة، ٤٨ سلة غذائية رمضانية خلال الشهر الكريم، على مستحقيها من الأسر المتعففة بالمحافظة.

ويأتي ذلك التوزيع ضِمن حرص الجمعية على المشاركة المجتمعية في ظل التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا "covid19" والمقررة من قِبَل الجهات المختصة من تباعد اجتماعي والتقيد بالأعداد المقررة داخل المرفأ واستخدام وسائل السلامة للحد من انتشاره.

هذا ويترادف التوزيع مع أداء الجمعية لمهامها المتضمنة تقديم الخدمات لصيادي الأسماك ومتابعة العمل على تشغيل وصيانة مرفأ الصيادين للوصول لأفضل الممارسات المؤدية لسلامة وصول المنتج السمكي بأفضل حالة للمستهلك بإشراف ومتابعة مستمرة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة.