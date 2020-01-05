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"الكليبي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، وليد بن سليمان الكليبي.

ويُصلّى على الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

خالص العزاء لشقيق الفقيد منصور بن سليمان الكليبي وأسرة الكليبي، وأرحامهم، وأسرة عبدالله الصالح الشبل في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

إنا لله، وإنا إليه راجعون.

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"الكليبي" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، وليد بن سليمان الكليبي.

ويُصلّى على الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

خالص العزاء لشقيق الفقيد منصور بن سليمان الكليبي وأسرة الكليبي، وأرحامهم، وأسرة عبدالله الصالح الشبل في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

إنا لله، وإنا إليه راجعون.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:01 PM

"الكليبي" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,747

انتقل إلى رحمة الله تعالى، وليد بن سليمان الكليبي.

ويُصلّى على الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

خالص العزاء لشقيق الفقيد منصور بن سليمان الكليبي وأسرة الكليبي، وأرحامهم، وأسرة عبدالله الصالح الشبل في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

إنا لله، وإنا إليه راجعون.

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