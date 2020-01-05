"الكليبي" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، وليد بن سليمان الكليبي.

ويُصلّى على الفقيد اليوم الأحد، بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

خالص العزاء لشقيق الفقيد منصور بن سليمان الكليبي وأسرة الكليبي، وأرحامهم، وأسرة عبدالله الصالح الشبل في محافظة المذنب بمنطقة القصيم.

إنا لله، وإنا إليه راجعون.