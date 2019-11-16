دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-11-16 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.



16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441 02:25 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة سحب ممطرة على "الوجه وأملج وحقل وضباء" حتى منتصف الليل





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.



جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.

