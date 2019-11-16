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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة

سحب ممطرة على "الوجه وأملج وحقل وضباء" حتى منتصف الليل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.

الأرصاد الدفاع المدني بمنطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
02:25 PM

بعد تنبيه "الأرصاد".. "مدني تبوك" يدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة

سحب ممطرة على "الوجه وأملج وحقل وضباء" حتى منتصف الليل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل، وتشمل محافظات الوجه وأملج وحقل وضباء.

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