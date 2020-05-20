"كابسارك" يدشن أول "بودكاست" متخصص في اقتصاديات الطاقة والبيئة

اختيار منشورات من الدراسات والأبحاث والتقارير لتقديمها في قالب سمعي

أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، سلسلة من البرامج الصوتية "بودكاست" بعنوان "دراسات كابسارك"، كأول سلسلة متخصصّة بإيجاز أحدث الدراسات في قضايا اقتصاديات الطاقة والبيئة التي يصدرها المركز باللغة العربية.

ويُعد "البودكاست" الجديد إحدى مبادرات كابسارك لإثراء المحتوى العربي المتخصّص في مجال الطاقة في المملكة والدول العربية، حيث يختار المركز منشورات معيّنة من الدراسات والأبحاث والتقاريرالتي يصدرها، لتقديمها في قالب سمعي مختصر وموجز يسهل على المستمعين الاستفادة منه واستيعاب محتوى هذه المنشورات.

ويعتزم "كابسارك" بثّ حلقتين شهرياً من بودكاست "دراسات كابسارك" على مدار عامٍ كامل، وتوفيرها على موقع المركز الإلكتروني وتطبيقي ساوند كلاود وأبل بودكاست، حيث يسعى المركز من وراء هذا المشروع إلى تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بقضايا الاقتصاد والطاقة في المجتمع.

ويُعد هذا "البودكاست" هو ثاني بودكاست متخصص يملكه كابسارك، فقد دشن المركز قبل عام بودكاست "مملكة الطاقة" باللغة الإنجليزية، الذي يستضيف عدداً من الباحثين والخبراء في جميع مجالات الاقتصاد والطاقة، وبث إلى الآن ثمان حلقات ناقشت مواضيع متعدّدة مثل أسواق النفط وانبعاثات الكربون والطاقة المتجددّة.

ويستهدف "البودكاست" الجديد صنّاع القرار وطلاب الجامعات وجميع المهتمين في قضايا أمن الطاقة واستدامتها، ويمكن للمهتمين الاستماع لحلقات البرنامج والاطلاع على مواضيعها من خلال الموقع الالكتروني للمركز على الرابط: https://www.kapsarc.org/ar/kingdom-of-energy/.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، ودعم صنّاع القرار في تنويع مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ست إصدارات متنوعة من المنتجات البحثية هي: الدراسات البحثية، رؤية على الأحداث، تعليق بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست.

ويواصل المركز تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً.

وقفز "كابسارك" 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما على مستوى عالمي، احتل "كابسارك" المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها.