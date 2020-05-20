النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كابسارك" يدشن أول "بودكاست" متخصص في اقتصاديات الطاقة والبيئة

اختيار منشورات من الدراسات والأبحاث والتقارير لتقديمها في قالب سمعي

أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، سلسلة من البرامج الصوتية "بودكاست" بعنوان "دراسات كابسارك"، كأول سلسلة متخصصّة بإيجاز أحدث الدراسات في قضايا اقتصاديات الطاقة والبيئة التي يصدرها المركز باللغة العربية.

ويُعد "البودكاست" الجديد إحدى مبادرات كابسارك لإثراء المحتوى العربي المتخصّص في مجال الطاقة في المملكة والدول العربية، حيث يختار المركز منشورات معيّنة من الدراسات والأبحاث والتقاريرالتي يصدرها، لتقديمها في قالب سمعي مختصر وموجز يسهل على المستمعين الاستفادة منه واستيعاب محتوى هذه المنشورات.

ويعتزم "كابسارك" بثّ حلقتين شهرياً من بودكاست "دراسات كابسارك" على مدار عامٍ كامل، وتوفيرها على موقع المركز الإلكتروني وتطبيقي ساوند كلاود وأبل بودكاست، حيث يسعى المركز من وراء هذا المشروع إلى تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بقضايا الاقتصاد والطاقة في المجتمع.

ويُعد هذا "البودكاست" هو ثاني بودكاست متخصص يملكه كابسارك، فقد دشن المركز قبل عام بودكاست "مملكة الطاقة" باللغة الإنجليزية، الذي يستضيف عدداً من الباحثين والخبراء في جميع مجالات الاقتصاد والطاقة، وبث إلى الآن ثمان حلقات ناقشت مواضيع متعدّدة مثل أسواق النفط وانبعاثات الكربون والطاقة المتجددّة.

ويستهدف "البودكاست" الجديد صنّاع القرار وطلاب الجامعات وجميع المهتمين في قضايا أمن الطاقة واستدامتها، ويمكن للمهتمين الاستماع لحلقات البرنامج والاطلاع على مواضيعها من خلال الموقع الالكتروني للمركز على الرابط: https://www.kapsarc.org/ar/kingdom-of-energy/.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، ودعم صنّاع القرار في تنويع مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ست إصدارات متنوعة من المنتجات البحثية هي: الدراسات البحثية، رؤية على الأحداث، تعليق بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست.

ويواصل المركز تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً.

وقفز "كابسارك" 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما على مستوى عالمي، احتل "كابسارك" المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها.

مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية كابسارك دراسات كابسارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"كابسارك" يدشن أول "بودكاست" متخصص في اقتصاديات الطاقة والبيئة
سبق

أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، سلسلة من البرامج الصوتية "بودكاست" بعنوان "دراسات كابسارك"، كأول سلسلة متخصصّة بإيجاز أحدث الدراسات في قضايا اقتصاديات الطاقة والبيئة التي يصدرها المركز باللغة العربية.

ويُعد "البودكاست" الجديد إحدى مبادرات كابسارك لإثراء المحتوى العربي المتخصّص في مجال الطاقة في المملكة والدول العربية، حيث يختار المركز منشورات معيّنة من الدراسات والأبحاث والتقاريرالتي يصدرها، لتقديمها في قالب سمعي مختصر وموجز يسهل على المستمعين الاستفادة منه واستيعاب محتوى هذه المنشورات.

ويعتزم "كابسارك" بثّ حلقتين شهرياً من بودكاست "دراسات كابسارك" على مدار عامٍ كامل، وتوفيرها على موقع المركز الإلكتروني وتطبيقي ساوند كلاود وأبل بودكاست، حيث يسعى المركز من وراء هذا المشروع إلى تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بقضايا الاقتصاد والطاقة في المجتمع.

ويُعد هذا "البودكاست" هو ثاني بودكاست متخصص يملكه كابسارك، فقد دشن المركز قبل عام بودكاست "مملكة الطاقة" باللغة الإنجليزية، الذي يستضيف عدداً من الباحثين والخبراء في جميع مجالات الاقتصاد والطاقة، وبث إلى الآن ثمان حلقات ناقشت مواضيع متعدّدة مثل أسواق النفط وانبعاثات الكربون والطاقة المتجددّة.

ويستهدف "البودكاست" الجديد صنّاع القرار وطلاب الجامعات وجميع المهتمين في قضايا أمن الطاقة واستدامتها، ويمكن للمهتمين الاستماع لحلقات البرنامج والاطلاع على مواضيعها من خلال الموقع الالكتروني للمركز على الرابط: https://www.kapsarc.org/ar/kingdom-of-energy/.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، ودعم صنّاع القرار في تنويع مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ست إصدارات متنوعة من المنتجات البحثية هي: الدراسات البحثية، رؤية على الأحداث، تعليق بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست.

ويواصل المركز تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً.

وقفز "كابسارك" 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما على مستوى عالمي، احتل "كابسارك" المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:37 PM

"كابسارك" يدشن أول "بودكاست" متخصص في اقتصاديات الطاقة والبيئة

اختيار منشورات من الدراسات والأبحاث والتقارير لتقديمها في قالب سمعي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,604

أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك"، سلسلة من البرامج الصوتية "بودكاست" بعنوان "دراسات كابسارك"، كأول سلسلة متخصصّة بإيجاز أحدث الدراسات في قضايا اقتصاديات الطاقة والبيئة التي يصدرها المركز باللغة العربية.

ويُعد "البودكاست" الجديد إحدى مبادرات كابسارك لإثراء المحتوى العربي المتخصّص في مجال الطاقة في المملكة والدول العربية، حيث يختار المركز منشورات معيّنة من الدراسات والأبحاث والتقاريرالتي يصدرها، لتقديمها في قالب سمعي مختصر وموجز يسهل على المستمعين الاستفادة منه واستيعاب محتوى هذه المنشورات.

ويعتزم "كابسارك" بثّ حلقتين شهرياً من بودكاست "دراسات كابسارك" على مدار عامٍ كامل، وتوفيرها على موقع المركز الإلكتروني وتطبيقي ساوند كلاود وأبل بودكاست، حيث يسعى المركز من وراء هذا المشروع إلى تعزيز ونشر الوعي والمعرفة بقضايا الاقتصاد والطاقة في المجتمع.

ويُعد هذا "البودكاست" هو ثاني بودكاست متخصص يملكه كابسارك، فقد دشن المركز قبل عام بودكاست "مملكة الطاقة" باللغة الإنجليزية، الذي يستضيف عدداً من الباحثين والخبراء في جميع مجالات الاقتصاد والطاقة، وبث إلى الآن ثمان حلقات ناقشت مواضيع متعدّدة مثل أسواق النفط وانبعاثات الكربون والطاقة المتجددّة.

ويستهدف "البودكاست" الجديد صنّاع القرار وطلاب الجامعات وجميع المهتمين في قضايا أمن الطاقة واستدامتها، ويمكن للمهتمين الاستماع لحلقات البرنامج والاطلاع على مواضيعها من خلال الموقع الالكتروني للمركز على الرابط: https://www.kapsarc.org/ar/kingdom-of-energy/.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» يسعى إلى تعزيز قطاع الطاقة العالمي والتصدّي لتحدّيات الطاقة العالمية، ودعم صنّاع القرار في تنويع مصادر الطاقة والنمو الاقتصادي والوصول لأهداف رؤية المملكة 2030 من خلال ست إصدارات متنوعة من المنتجات البحثية هي: الدراسات البحثية، رؤية على الأحداث، تعليق بالإضافة إلى تحليلات البيانات والأوراق العلمية المحكمة والبودكاست.

ويواصل المركز تقدمه في قائمة أفضل مراكز الأبحاث إقليمياً وعالمياً.

وقفز "كابسارك" 14 مرتبة في تصنيف مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ليحتل المرتبة 15 ضمن 103 مراكز أبحاث في المنطقة، بينما على مستوى عالمي، احتل "كابسارك" المرتبة 13 ضمن 60 مركز أبحاث متخصصاً في سياسات الطاقة ومواردها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة